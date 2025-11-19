"פדיחת המאה": מי גנב חצי מיליארד דולר שיועדו לרצועה?

חמאס חושפת מעילת ענק בצמרת האחים המוסלמים כספים שיועדו לעזה הושקעו בנדל''ן, כך פורסם היום (רביעי) על ידי פרשננו לענייני ערבים ב-i24NEWS ברוך ידיד. הכתבה המלאה תשודר הערב - ב"מהדורה המרכזית".

לפי הפרסום, האירוע מסעיר את האחים המוסלמים, שאנשיהם חשפו את ערוצי המימון של חמאס בנקמה לחשיפה, וחושף גם מתחים בתוך ארגון הטרור ובין הארגון לאחים המוסלמים. במצרים חוגגים את מה שכינו כ''פדיחת המאה'' בשם האיסלאם, מסגד אל אקצא ועזה.