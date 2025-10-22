חשיפת i24NEWS: הממשל החדש בעזה - שפנה לארה"ב

השאלה מה יעלה בגורל רצועת עזה ביום שאחרי מעסיקה גורמים רבים ברחבי העולם בכלל - ובעולם הערבי בפרט. פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד חשף הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי פרטים אודות "הפורום הטכנוקרטי לעתיד עזה" שמתגבש בימים אלה, ומייסדיו הם קבוצת אישים ובעלי מקצועות חופשיים ברצועה, לצד ראש עיריית עזה.

מטרת הגוף היא שיקום הרצועה. חבריו טוענים כי מדובר בהתארגנות א-פוליטית, שאיננה מתנגשת ביוזמות המדיניות הקיימות ואיננה מתכוונת להיות חלופה למי מהגורמים והכוחות. ל-i24NEWS נודע, כי הפורום הספיק לשגר מכתב לבית הלבן, אשר גורמים פלסטינים ציינו כי "התקבל בברכה".

כזכור, בימים אלה ישנן מספר יוזמות ברחבי העולם לטיפול בסוגייה זו. בין היתר, מצרים מקדמת את וועדת התמיכה לעזה בחסות הרשות הפלסטינית, שבעצמה רוצה למנות שר משלה כראש ממשלת עזה הבא. מקורות ציינו בשיחה עם i24NEWS כי "מצרים רואה בחיוב את הקמת הפורום - אך רק היא תרכיב את רשימת וועדת התמיכה לניהול עזה".

במקביל, בחמאס פועלים להקמת ממשל מקצועי משלהם ברצועה - וארצות הברית מקדמת, במסגרת תוכניתו של הנשיא דונלד טראמפ, מקדמת מועצת שלום בראשותו של טוני בלייר.