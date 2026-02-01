התחכום האיראני וסכנת הטילים הבליסטיים: המומחים עונים לשאלות

בעוד ארצות הברית ממשיכה להזיז כוחות צבאיים לאזור, ובאיראן מגבירים את האיומים כלפי ישראל וושינגטון, מתחדדת אחת השאלות הקריטיות בזירה הבינלאומית: האם פנינו לתקיפה אמריקנית נגד איראן - או לחידוש המשא ומתן עם משטר האייתולות.

משא ומתן על תוכנית הגרעין כבר התקיים בעבר, כאשר בשנת 2015 נחתם הסכם בין איראן לממשל אובמה. שלוש שנים לאחר מכן, מי שפרש מההסכם היה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, במהלך כהונתו הקודמת. כעת, כך לפי גורמים אמריקניים, הדרישה מוושינגטון היא שונה: התפרקות מלאה של איראן מיכולות גרעיניות - דרישה שאיראן מתקשה לקבל.

הפרופסור איתן שמיר, ראש מרכז בגין - סאדאת, אוניברסיטת בר אילן, טוען כי "התוצאה של המשא ומתן היא ויתור איראני מוחלט על כל מה שהאיראנים כרגע עושים, יכול להיות שיש בזה אלמנט חיובי. מצד שני, קשה לראות את זה קורה".

לצד הצבת הכוחות והרטוריקה התקיפה, נשמעות גם התבטאויות פייסניות לכאורה משני הצדדים. אך מומחים ששוחחו עם i24NEWS מבהירים כי הדרך למשא ומתן ממשי עוד ארוכה, וכי הפערים בין הצדדים נותרו עמוקים.

בקרב המומחים אין תמימות דעים באשר לכיוון שאליו הדברים מתקדמים. חלקם מעריכים כי גם טראמפ עצמו, ששב למרכז הבמה המדינית, טרם קיבל החלטה סופית - תקיפה צבאית או ניסיון נוסף להסכם, שעשוי להיות שונה מקודמו.

בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, כאשר השאלה המרכזית נותרת פתוחה: האם הסכם עתידי יפחית את האיום - או דווקא יגביר את הסיכון הביטחוני באזור.