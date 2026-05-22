הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי בזמן שאיראן נערכה לעימות עם ארצות הברית, גורם מרכזי במימון משטר האייתוללות בנה רשת תשלומים סודית כדי להזרים כספים לכוחות הצבא האיראניים, על מנת לעקוף את הסנקציות האמריקניות על איראן. במרכז הרשת הזו עמדה בורסת קריפטו בולטת בשם בינאנס.

עד דצמבר האחרון, הרשת - שנוהלה על ידי באבאק זנג'אני, איראני המגדיר את עצמו כפעיל "אנטי-סנקציות" - ביצעה עסקאות בשווי 850 מיליון דולר במשך שנתיים בבורסת המטבעות הדיגיטליים הגדולה בעולם, רובן הגדול דרך חשבון מסחר בודד, כך עולה מתוך דוחות ציות פנימיים של בינאנס.

מקורביו של זנג'אני, בהם אחותו, בת זוגו ומנהל בחברה שלו, ניהלו חשבונות נוספים, אשר כולם נגישים מאותם מכשירים - דפוס פעולה שחוקרי בינאנס סימנו בדוחותיהם כראייה לכך שהקבוצה עוקפת את הסנקציות האמריקניות על איראן.

גם לאחר מספר התרעות פנימיות על הפעילות הזו, החשבון המרכזי המשיך לפעול במשך תקופה של 15 חודשים לפחות, והיה פתוח נכון לחודש ינואר, על פי דוחות בינאנס. השימוש של זנג'אני בבינאנס לא דווח בעבר. הכספים הללו הם חלק ממיליארדי דולרים בעסקאות קריפטו שזרמו דרך בינאנס לרשתות המממנות את משמרות המהפכה, בשנתיים שקדמו למלחמה הנוכחית בין ארה"ב לאיראן.

גורמי אכיפת חוק זרים מסרו לוול סטריט ג'ורנל כי הם המשיכו לעקוב השנה אחר כספים הזורמים דרך חשבונות בינאנס לישויות איראניות המזוהות עם המשטר, וזיהו עסקאות שבוצעו ממש החודש.

אתמול דווח ברשת CNN כי במודיעין האמריקני מעריכים שקצב ההתחמשות מחדש של איראן במהלך הפסקת האש גבוה מכפי שציפו, וכי הצבא האיראני חידש חלק מייצור הכטב"מים שלו.