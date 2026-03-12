מוג'בתא חמינאי: "מיצרי הורמוז יישארו סגורים, ננקום את דם ההרוגים"

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, פרסם היום (חמישי) הצהרה פומבית ראשונה בכתב שבה התייחס למצב הביטחוני באזור, למלחמה המתמשכת ולמדיניותה של הרפובליקה האסלאמית.

לדבריו, איראן הצליחה לסכל ניסיונות לפצל את המדינה ולערער את יציבותה. "סיכלנו ניסיונות לחלק את המדינה", אמר, והוסיף כי טהראן תמשיך להגן על אחדותה ועל עקרונות המהפכה האסלאמית.

ח'אמנאי התחייב לנקום את מות ההרוגים במערכה הנוכחית ואיים "ננקום במיוחד את דם הילדים".

בהתייחסו לפעילות הצבאית של איראן, טען כי התקיפות מכוונות רק כלפי מטרות אמריקאיות באזור והוא קרא להמשך סגירת מצר הורמוז והדגיש כי יש להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשות איראן.

עוד הדגיש כי "חזית ההתנגדות היא חלק בלתי נפרד מערכי המהפכה האסלאמית", ושיבח את חיזבאללה על תמיכתו באיראן למרות הקשיים.

לדבריו, אם המלחמה תימשך, איראן תפתח חזיתות נוספות נגד אויביה. "אם מצב המלחמה יימשך, יופעלו חזיתות שבהן אין ניסיון לאויב", הזהיר.

ח'אמנאי הוסיף כי איראן תדרוש פיצויים מהאויב על הנזקים שנגרמו לה. "נדרוש פיצויים, ואם יסרבו - נהרוס את מה שיש להם בגובה הפיצויים שמגיעים לנו", אמר.