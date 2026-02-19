מועצת השלום של הנשיא דונלד טראמפ תתכנס היום (חמישי) בארצות הברית לצורך הקמת אלטרנטיבה שלטונית ברצועה, אבל בפועל, בעזה, חמאס ממשיך להראות שהוא נאחז בשלטון.

רק לאחרונה מינו ראשי מחלקות בשלטון המקומי של חמאס, סגן שר בריאות, חמישה מושלים, מורים שהם בכלל מהזרוע הצבאית, וכל זאת כאשר חמאס מסרב למסור את תיקי הביטחון והאוצר מידיו ודורש שינויים בהרכב הוועדה הטכנוקרטית.

שני מועמדים חדשים לוועדה נמצאים בקהיר, האחד מרמאללה והשני מעזה. ‏האחרון שיצא לקהיר הוא חוסני אל מע'ני, מי שחמאס רוצה אותו כממונה על תיק החמולות. למעשה מדובר בתומך חמאס, מי שיצא נגד כל ניסיון להקמת ישות חליפית ברצועה ונגד המיליציות החמושות. המסר - חמאס פועל לשמר את שליטתו בתוככי החברה העזתית.

מוקדם יותר השבוע, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לכינוס הראשון של מועצת השלום ואמר כי "על מנת לשמור על השלום בעזה, על ארגון הטרור חמאס להתפרק מנשקו". עוד הודיע כי בסיום כלל הכינוסים יודיעו המדינות החברות על התחייבותן לתרום חמישה מיליארד דולר לשיקום רצועת עזה ולמאמץ ההמוניטרי, ולהקצות אנשי צוות לכוח הייצוב הבינלאומי שייפעל ברצועה.

כידוע, את ישראל ייצג במועצת השלום שר החוץ גדעון סער וזאת לבקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שלשכתו הודיעה כי הוא צפוי להיעדר מהכינוס. ההזמנה הרשמית לישראל נתקבלה בסוף חודש ינואר, כ-24 שעות לפני ההכרזה של טראמפ על מועצת השלום בדאבוס.

טרם המענה החיובי, בישראל התלבטו מאוד האם לקבל את ההצעה. מצד אחד - קבלת ההצעה תמנע מצב בו ישראל מביכה את טראמפ ומאבדת את השפעתה בגוף החדש. מצד שני - משמעות ההודעה, הלכה למעשה, היא קבלת נוכחותן של מדינות - בהן טורקיה וקטאר - תוך שישראל מהווה קול שווה בסוגיות הקשורות לעתיד עזה וביטחון המדינה.

המדינות והארגונים שצפויים להיות מיוצגים במועצת השלום, פרט לארצות הברית וישראל, הם: האיחוד האירופי, אלבניה, ארגנטינה, ארמניה, אוסטריה, אזרבייג'ן, בחריין, בולגריה, קמבודיה, קרואטיה, קפריסין, צ'כיה, מצרים, אל סלבדור, פינלנד, גרמניה, יוון, הונגריה, הודו, אינדונזיה, איטליה, יפן, ירדן, קזחסטן, קוסובו, כווית, מקסיקו, מונגוליה, מרוקו, הולנד, נורבגיה, עומאן, פקיסטן, פרגוואי, פולין, קטאר, רוסיה, רומניה, סעודיה, סלובקיה, שוויץ, תאילנד, טורקיה, איחוד האמירויות, בריטניה, וייטנאם ואוזבקיסטן.