לבנון ביקשה סיוע מארה"ב לקידום המשא ומתן עם ישראל

לבנון ביקשה סיוע מארצות הברית לקידום המשא ומתן עם ישראל, בצל חששותיה מהסלמה אפשרית, כך דווח היום (חמישי) בכלי תקשורת ערביים. בעקבות קריאות חוזרות ונשנות של נשיא לבנון ג'וזף עאון למו"מ עקיף עם ישראל, אישר ראש הממשלה נוואף סלאם כי הצד הישראלי סירב לניסיונות להגיע להסדר.

סלאם אישר בריאיון לרשת "בלומברג" כי "אנחנו רוצים לעזור לאמריקה לקדם את השיחות", אך ציין שישראל "אינה עומדת בתנאי הסכם הפסקת האש". מנגד הסביר כי "תוכניות פירוק הנשק בדרום המדינה מתקדמות כשורה", וכי צבא לבנון "מרחיב את נוכחותו באזור, במיוחד באזורים הקרובים לגבול עם ישראל". כדבריו. "לא יכולה להיות יציבות בלי שליטה בנשק". ראש הממשלה הוסיף שהצבא הידק גם את "הפיקוח על נתיבי ההברחה, במיוחד בגבול עם סוריה", כחלק מחיזוק בקרת הגבולות ושיפור המצב הביטחוני.

בנוגע למסלול הכלכלי, סלאם חשף עבודה משותפת עם צרפת וערב הסעודית לקיום ועידת תורמים לתמיכה בשיקום לבנון ובהתאוששות כלכלתה, והדגיש כי ביירות "לא תפספסו את ההזדמנות לשינוי באזור הפעם".

הוא הוסיף כי כאשר לבנון תראה את נכונותה לנהל משא ומתן, "לא נקבל תאריך", והדגיש כי יעלה את הנושא הזה עם הצד האמריקני במהלך המגעים הקרובים. "לבנון לא יכולה לקום שוב ללא שיתוף פעולה ושותפות עם העומק הערבי שלה", הוסיף. יתר על כן, הוא סבר כי "שיקום בדרום אינו עניין הנדסי או פיננסי, אלא תהליך פוליטי, כלכלי וחברתי שמטרתו להשאיר אנשים באדמתם". סלאם הצהיר עוד ש"לבנון מוכנה לחדש את השיחות עם ישראל, ואנו מבקשים כינוס ועידה של תורמים בתמיכה צרפתית-סעודית".

בתוך כך, חיזבאללה האשים את הממשלה הלבנונית בוויתורים לישראל בכך שקרא למשא ומתן. מזכ"ל הארגון נעים קאסם אמר ביום שני האחרון כי הסכם עם ישראל וקבלת תנאי הצעתו של השליח האמריקני טום ברק מהווים ויתור מצד הצד הלבנוני, והדגיש כי "הממשלה תעשה טעות אם תמשיך ב'דרך הוויתורים'".

השליח האמריקני קרא לצד הלבנוני לנהל משא ומתן ישיר עם ישראל על מנת להפחית את המתיחות בין שתי המדינות, בעוד שבישראל דיווחו כי הוא קבע מועד אחרון עד סוף נובמבר לממשלת לבנון לפתור את סוגיית הגבלת הנשק בדרום. בינתיים, נשיא לבנון האשים את ישראל בכך שהיא מגיבה לקריאות ארצו למשא ומתן עקיף על ידי הגברת התקיפות האוויריות שלה.

בנוסף, לבנון מאשימה את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש שהושג בחסות ארה"ב-צרפת ב-27 בנובמבר 2014, באמצעות תקיפות והחזקת כוחותיה בתוך שטחה. בינתיים, ישראל מאשימה את חיזבאללה במאמץ לשקם את יכולותיו הצבאיות ובדחיית אספקת הנשק שלו לצבא.