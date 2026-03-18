קטאר ואיראן במשבר חריף: הנספח הצבאי גורש מדוחא

אחרי התקיפה האיראנית במדינה: קטאר הכריזה הערב (ראשון) על הנספח הצבאי והנספח הביטחוני בשגרירות איראן בדוחא כאל אנשים בלתי רצויים - ודורשת מהם לעזוב את המדינה תוך 24 שעות.

משרד החוץ הקטארי הבהיר כי החלטה זו באה על רקע התקיפות האיראניות החוזרות וה"תקיפה הברוטלית" שפגעה במדינה והפרה את ריבונותה וביטחונה, תוך הפרה בוטה של עקרונות המשפט הבינלאומי והחלטת מועצת הביטחון מספר (2817) וכללי יחסי שכנות טובה.

https://x.com/i/web/status/2034364546844926368 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

המשרד הדגיש כי המשך הגישה התוקפנית מצד איראן ייתקל בנקיטת צעדים נוספים, באופן שיבטיח את הגנת ריבונותה, ביטחונה והאינטרסים הלאומיים של קטאר.

מוקדם יותר, איראן תקפה את שדות גז בקטאר וסעודיה. בקטאר אישרו כי התקיפה האיראנית בשדות הגז בראס לאפן גרמה לנזק משמעותי.