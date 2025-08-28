תמונות לווין מוכיחות: איראן "מנקה" ראיות לפיתוח גרעין

מומלצים -

איראן פתחה במבצע ניקוי מהיר באתר הגרעין מוג'דה בצפון טהרן במטרה להסיר ראיות לפיתוח נשק גרעיני במקום, כך דיווחה הבוקר (חמישי) קבוצת מחקר בהתבסס על תמונות לווין. האתר הותקף על ידי ישראל במבצע "עם כלביא".

תמונות הלוויין "מראות מאמץ משמעותי מצד איראן להרוס במהירות מבנים שניזוקו או הרוסו, ככל הנראה כדי לטהר כל פעילות מחקר ופיתוח נשק גרעיני מפלילה", מסר המכון למדע וביטחון בינלאומי - קבוצת מחקר עצמאית המתמקדת בעצירת התפשטות נשק גרעיני, בראשה עומד דיוויד אולברייט, מפקח גרעין לשעבר של האו"ם.

ראש סבא"א רפאל גרוסי אמר אתמול כי איראן מחויבת מבחינה חוקית לאפשר את חידוש הפיקוח וכי עליהן להתחיל "בהקדם האפשרי". לדבריו, הסוכנות רוצה לבקר "בכל האתרים הרלוונטיים", כולל מתקני הגרעין העיקריים - פורדו, נתנז ואספהאן - ולסכם את מלאי האורניום של איראן, העומד על יותר מ-400 ק"ג מועשר - קרוב מאוד לאפשרות לפתח נשק גרעיני.

הדיווח מגיע בזמן שסוכנות הפיקוח הגרעיני של האו"ם (סבא"א) מקיימת שיחות עם איראן בנושא חידוש הפיקוח על המתקנים, שהופסק עקב המלחמה והתקיפות האמריקניות על שלושת מתקני הגרעין העיקריים במדינה ב-22 ביוני.

מוקדם יותר היום דווח כי מדינות אירופה הודיעו שיפעילו את מנגנון ה-SnapBack על איראן החל ממחר. משמעות המהלך היא חידוש הסנקציות על טהרן, כאשר התהליך יקח כ-30 ימים. בתקופת הזמן המדוברת, יימשכו הדיונים בין איראן למדינות אירופה, ולראשונה יהיה מרווח פעולה להגיע להסכם.