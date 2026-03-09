היסטוריה במפרץ נכתבת בימים אלה ממש, בפרק שמשנה סדרי עולם ועומדת על בסיסו של סכסוך עתיק יומין הנע בין שלושה צירים מרכזיים: דת, טריטוריה ונפט. במרכז המערכה ניצבות שתי הענקיות שמעצבות את המציאות האזורית: סעודיה ואיראן.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

מאז 1979 ועד היום, סעודיה רואה באיראן את האויבת הגדולה ביותר שלה, אין בכלל ספק. ובדיוק בגלל שהיא רואה בה אוייבת כל כך גדולה, היא מאוד נזהרת, היא הולכת על חבל דק.

בעבר, ח'ומייני אתגר מאוד את השלטון, את בית המלוכה הסעודי. הוא פוגע בתדמית שלו, הוא חושב שהוא לא צריך להנהיג את העולם המוסלמי והסוני, ומבחינת בית המלוכה הסעודי זה איום גדול, אולי הגדול ביותר בתולדות הממלכה.

האיום הגדול שחשה סעודיה הוא הערעור על מעמדה כמרכז העולם המוסלמי. בלב הסכסוך ניצב השסע העתיק בין הסונה לשיעה, מאבק על בכורה דתית שהפך לעימות חסר פשרות.

ב-2015 סעודיה יוזמת מבצע צבאי בתימן, שהיה אמור להימשך שבועות ספורים, אבל בעצם הוא התפתח למלחמה שנמשכה כמעט עשור. סעודיה מוצאת את עצמה במלחמה מאוד קשה, לא רק בתוך תימן, אלא גם מול איראן והשלוחות שלה. מלחמה שגבתה הרבה מאוד מחירים, גם כלכליים וגם אחרים, מסעודיה ולא רק.

לא הרחק משם נמצאת איחוד האמירויות, מדינה קטנה בלב המפרץ המרוחקת עשרות קילומטרים בלבד מאיראן. הקו של האמירויות: ללכת בין הטיפות. יד אחת חותמת על הסכמים בירושלים, והשנייה מנהלת סחר במיליארדים מול טהרן. ניהול סיכונים על חבל דק מאוד, אותו חווה מקרוב אילן שטולמן, הנציג הישראלי הרשמי הראשון בדובאי.

אילן שטולמן, דיפלומט, לשעבר קונסול כללי בדובאי: "הם כבר חטפו מהאיראנים בעבר. הניסיון שלהם הצבאי להתערב במלחמה עם החות'ים היה מאוד לא מוצלח, מאוד לא מוצלח. הם איבדו שם המון אנשים, ובסוף חטפו גם טילים על כמה מתקני נפט והנמל של אבו דאבי".

ובנסיכות הקטארית האינטרס הכלכלי מנצח את האידאולוגיה. מצד אחד היא מארחת את הבסיס האמריקאי הגדול באזור, ומצד שני שותפות בשדה הגז הגדול בעולם הופכת אותה ואת איראן לשותפות גורל עם השקפות שונות לחלוטין: האחים המוסלמים מול המהפכה השיעית.

לקטאר ולאיראן אין שותפות אידאולוגית, אין קרבה ערכית. הן מדינות שיודעות לדבר אחת עם השנייה, הן חולקות את שדה הגז השלישי בגודלו בעולם. ברגע שבעצם איראן החליטה לתקוף את קטאר, קטאר אמרה: "אוקיי, בכך נשברו כל ההסכמות בינינו, פגעת בשטח הריבוני שלנו".

i24NEWS

ד"ר מיכל יערי, חוקרת מדינות המפרץ, מאוניברסיטת בן גוריון: "מבחינת סעודיה יש כאן תדהמה גדולה, הלם מוחלט. סעודיה, אפשר לומר, נשכבה על הגדר עבור איראן, והנה מתעוררת סעודיה בבוקר ורואה בעצם שכל המפרץ כולו מותקף, לא רק זירות אמריקניות, לא רק זירות עם קשרים אמריקניים, אלא גם זירות אזרחיות, ובחלק מהמקרים ממש הבטן הרכה של אותן מדינות".

"למשל סעודיה חוטפת מתקפה על שדות הנפט שלה. ברור שכל ההסכמים בין איראן לבין סעודיה התפוגגו, לא קיימים, אין להם שום טעם, וסעודיה תצטרך לחשוב מחדש איך היא מגדירה את היחסים שלה מול איראן", הוסיפה.

ביום שאחרי, מדינות המפרץ יהיו המפתח לעתיד המזרח התיכון כולו. כשגורלו של המשטר בטהרן לוט בערפל, המאבק על המחר כבר החל, והוא עובר דרך ריאד, דוחא ואבו דאבי.