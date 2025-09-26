האו"ם החליט: הסנקציות על איראן יופעלו מחדש - החל ממחר

מועצת הביטחון של האו"ם החליטה הלילה (שישי) להפעיל מחדש את מנגנון ה"סנאפבק" על איראן כבר ממחר בלילה, זאת לאחר שלא הראתה נכונות להציע פעולה רצינית לעצירת הסנקציות, כך על פי נציג בריטניה במועצה.

ההצעה שהובילו רוסיה וסין לדחות את הפעלת הסנקציות בחצי שנה, נפלה לאחר שלא קיבלה רוב במועצת הביטחון. נציג בריטניה ציין כי עברו יותר מ-3 חודשים מאז הייתה גישה לאתרים שניזוקו. בנוסף, ⁠איראן לא פרסמה דיווחים על אתרים/מצב מלאי האורניום; והמנהיג העליון עלי ⁠חמינאי הגיב השבוע ודחה את שיחות הגרעין.

הסנקציות, שהוקפאו בעקבות הסכם הגרעין ב-2015, בזמן כהונת נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה, כוללות אמברגו נשק קונבנציונלי של האו"ם, הגבלות על פעילויות הקשורות לטילים בליסטיים המסוגלים לשאת נשק גרעיני, איסור על העשרת ועיבוד מחדש של אורניום, הקפאת נכסים עולמית ואיסורי נסיעה על יחידים וישויות איראניות.

בנוסף למיקוד בתוכניות הגרעין והטילים של איראן, הסנקציות יפגעו גם בתעשיית הנפט המרכזית של טהרן, בתחבורה ובספנות, ובמגזר הפיננסי והבנקאי.

לאחר ההצבעה, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הגיב בזעם: "ארצות הברית בגדה בדיפלומטיה, אך מדינות ה-E3 (גרמניה, צרפת ובריטניה) קברו אותה. אנו קוראים לנשיא מועצת הביטחון של האו"ם להכריז על החלטת היום כבלתי חוקית. אנו קוראים למזכ"ל להימנע מכל ניסיון להחיות מנגנונים הקשורים לסנקציות. כל ניסיון להחזיר סנקציות שבוטלו חייב להידחות, ואין משאבים לתמוך במנגנון בלתי חוקי זה. E3 וארה"ב נושאות באחריות מלאה להשלכות החמורות של ההחלטה". זאת בעוד נציגים מהמדינות הודיעו כי הם לא פוסלים את הסרת הסנקציות מאוחר יותר במידה ויהיו הבנות בין הצדדים.