בשל החשש מתקיפה אמריקנית: "חמינאי עבר למקלט תת קרקעי, הסמכויות הועברו לבנו"

המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, עבר למקלט תת-קרקעי מיוחד בטהרן לאחר שבכירים צבאיים וביטחוניים העריכו סיכון מוגבר לתקיפה אמריקנית אפשרית, כך דווח היום (שבת) ב"איראן אינטרנשיונל".

המתקן מתואר כאתר מבוצר עם מנהרות מחוברות. המידע מצביע גם על כך שמסעוד חמינאי, בנו השלישי של המנהיג העליון, קיבל לידיו את הניהול השוטף של משרד המנהיג ומשמש כערוץ התקשורת העיקרי עם הרשות המבצעת של הממשלה האיראנית.

נזכיר כי הבוקר, בכיר באיראן איים ברקע המתיחות כי "נתייחס לכל תקיפה כאל מלחמה כוללת". בינתיים, פריסת הכוחות של הצבא האמריקני במזרח התיכון נמשכת.

"צבירת הכוחות הצבאית הזו - אנו מקווים שאינה מיועדת לעימות ממשי - אך הצבא שלנו מוכן לתרחיש הגרוע מכל. זו הסיבה שהכל נמצא בכוננות עליונה באיראן", אמר הבכיר האיראני, שדיבר בעילום שם. "הפעם נתייחס לכל תקיפה - מוגבלת, בלתי מוגבלת, כירורגית, קינטית, או איך שלא יקראו לזה - כאל מלחמה כוללת נגדנו, ונגיב בצורה הקשה ביותר האפשרית כדי ליישב את העניין הזה", אמר הבכיר.