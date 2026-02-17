תיעוד: איראן מנסה לקבור מתקן צבאי סודי מזרחית לטהרן

במקביל למשא ומתן איראן ממשיכה לשקם את מערך המתקנים הגרעיניים שלה, כך עולה מתמונות לוויין שפרסם הערב (שלישי) מכון המחקר Inst for Science, המתמקד במניעת הפצת נשק גרעיני.

מהתיעוד עולה, כי במהלך השבועיים-שלושה האחרונים, איראן הייתה עסוקה בקבורת אדמה במתקן טאלגן 2 החדש במתחם הצבאי פרצ'ין. מדובר במתקן סודי, שנחשב עד כה ללא פעיל.

עוד עולה מהפרטים כי לאחר שהסרקופג מבטון סביב המתקן התקשה, איראן לא היססה להעביר אדמה מעל חלקים נרחבים של המתקן החדש. במכון ציינו כי אדמה נוספת זמינה כעת, והמתקן עשוי להפוך בקרוב לבונקר בלתי ניתן לזיהוי לחלוטין - דבר שיספק הגנה משמעותית מפני תקיפות אוויריות.

מוקדם יותר החודש, מכון ISIS פרסם תמונות לוויין חדשות של אתר הגרעין באספהאן, מהן עולה כי כל הכניסות למתחם המנהרות הקבורות במקום - נאטמו לחלוטין. התמונות המדוברות, שצולמו על ידי לוויין ברזולוצייה גבוהה, מראות כי הממשל האיראני כיסה, באמצעות אדמה, את הכניסות למתחם הגרעיני באספהאן.

המהלך נועד להפחית את הנזק שמתקפה אווירית אפשרית יכולה לגרום למקום, ותקשה על כוחות מיוחדים לבצע פשיטה קרקעית במקום, כדי לתפוס או להשמיד אורניום מועשר שעשוי להיות מאוחסן בפנים.

לצד זאת, ייתכן שאיראן העבירה ציוד או חומרים לתוך המנהרות כדי להגן עליהן. עם זאת, אף גורם רשמי לא אישר את ההערכות הללו. הפעם הקודמת בה הם ביצעו הכנות מסוג זה, היתה בימים שלפני מבצע "פטיש חצות" - התקיפה האמריקנית ביוני האחרון, שפגעה במתקן באספהאן, לצד המתקנים באראק, בפורדו ובנתנז.