מנהרה מתחת לכנסייה, נשק בביה"ס: הלחימה מול חיזבאללה בלבנון

בזמן שצה"ל מעמיק את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון במסגרת המאמץ להרחבת מרחב האבטחה עבור יישובי הגבול, התמונות והממצאים המגיעים מהשטח חושפים דפוס פעולה שיטתי לפיו חיזבאללה משתמש במוסדות אזרחיים רגישים ביותר, בהם בתי ספר וכנסיות, לחלק בלתי נפרד ממערך הלחימה שלו. מדובר בדפוס מתוכנן שנועד להשתמש באזרחים ובאתרי דת כמגן אנושי מול כוחות צה"ל.

פירים תחת כנסייה

במהלך פעילות של לוחמי חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 91, נחשפה תשתית טרור בכנסייה בכפר אל-ח'יאם. במרכזו של המתחם אותר מרחב לחימה פעיל ובתוכו פיר ותוואי תת-קרקעי מסועף, לצד ציוד שהייה ממושך שכלל מזרונים, מלאי מזון ואמצעי לחימה רבים שנועדו לשמש את המחבלים בזמן פשיטה או מארב.

המרחב אותר לראשונה כבר בדצמבר 2024 וטוהר על ידי הכוחות. אולם, בסריקות שנערכו לאחרונה, גילו הלוחמים כי חיזבאללה ניצל את תקופת הפסקת האש כדי לחזור לאותו אתר דתי ולהשמיש מחדש את התשתית. שלושה פירים חדשים נחשפו במרחב הכנסייה - עדות למאמץ הסיזיפי של הארגון להיאחז במוסדות אזרחיים גם תחת עינו הפקוחה של צה"ל.

בצה"ל מדגישים כי מדובר בחלק מניצול ארוך שנים של האוכלוסייה הנוצרית בדרום לבנון. חיזבאללה משתלט על קרקעות ונכסים של נוצרים, הופך את כפריהם לזירות לחימה, ובמקרים רבים אף מונע מהם להימלט ממרחבי הסכנה למרות אזהרות צה"ל. בעבר אף תועדו מקרים בהם אנשי הארגון ירו לעבר אזרחים נוצרים שניסו לברוח כדי להגן על חייהם.

רקטות נ"ט בין הלוחות בבית הספר

לא הרחק משם, במבצע משולב של לוחמי שייטת 13 יחד עם צוות הקרב החטיבתי של גבעתי, פשטו הכוחות על בית ספר בכפר אל-ח'יאם בעקבות מידע מודיעיני מדויק. מה שהיה אמור להיות מקום של חינוך וביטחון לילדי הכפר, התגלה כמחסן נשק עצום של כוח רדואן.

בתוך מבנה בית הספר נמצאו מאות אמצעי לחימה מסוגים שונים: רקטות נ"ט, פצצות מרגמה, רימוני יד, משגרי רקטות, מוקשים ולבנות חבלה. לצד כלי המשחית הללו, נמצאו גם סממנים וציוד של ארגון UNHCR (נציבות האו"ם לפליטים).

הפרה בוטה של הדין הבינלאומי

בצה"ל מבהירים כי הפעולות במרחב מתבצעות על בסיס מודיעין מוצק המצביע על הפיכתם של האתרים הללו למרחבי לחימה פעילים. השימוש המכוון במוסדות דת ובבתי ספר לצרכים צבאיים אינו רק עניין טקטי, אלא הפרה חמורה של הדין הבינלאומי. ברגע שארגון טרור מחליט להחביא נשק או לחפור מנהרות תחת אתר אזרחי או דתי, הוא שולל ממנו את ההגנות המוקנות לו ומסכן באופן ישיר את חייהם של המקומיים.