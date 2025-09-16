ועדה של האו"ם קבעה: ישראל מבצעת רצח עם בעזה

מומלצים -

דו"ח חדש שהתפרסם היום (שלישי) על ידי ועדת חקירה שמינה האו"ם, קבע כי ישראל ביצעה בעזה ארבעה מתוך חמישה מעשי רצח המוגדרים בחוק הבינלאומי כג'נוסייד – רצח עם בעזה.

על פי חקירת הוועדה, שנחשבת לגוף עצמאי של האו"ם, כלומר לא מדובר עדיין בקביעה רשמית של הארגון, מתחילת המלחמה ישראל הרגה חברי קבוצה, גרמה לנזקים גופניים ונפשיים קשים לחברי הקבוצה, יצרה תנאים שמכוונים להשמדת הקבוצה, ומנעה לידות, כאמור – מדובר בהגדרה של ארבעה מתוך חמישה סוגי רצח המוגדרים כרצח עם על פי החוק הבינלאומי.

הדו"ח מצטט הצהרות של מנהיגים ישראלים, ואת דפוס ההתנהגות של כוחות צה"ל כראיות למה שלדבריהם הוא "כוונה רצחנית". משרד החוץ הישראלי דחה את הדו"ח באופן מוחלט, והגדיר אותו כ"מעוות ושקרי".

מדובר בדו"ח של 72 עמודים שפורסם היום על ידי הוועדה, שהוקמה על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם (HRC). בראש הוועדה עומדת נאווי פילאי, לשעבר נציבת זכויות אדם של האו"ם מדרום אפריקה, שכיהנה כנשיא בית הדין הבינלאומי לרצח העם ברואנדה.

משרד החוץ הישראלי דחה את הפרסום, והגדיר את הדו"ח כמזויף. "פילאי, סידוטי וקותארי, שלושה אנשים המשמשים כשליחים של חמאס, הידועים בעמדותיהם האנטישמיות הגלויות - והצהרותיהם המזעזעות כלפי יהודים שזכו לגינויים ברחבי העולם - פרסמו היום עוד דו"ח" מזויף על עזה".

"הדו"ח נשען כולו על שקרים של חמאס, שעברו 'הלבנה' וחזרה על ידי גורמים נוספים. שקרים אלה כבר הופרכו באופן יסודי, כולל במחקר עצמאי ומעמיק של מכון BESA, אשר הפריך כל טענה כוזבת הנוגעת לרצח עם. מיותר לציין כי שלושת המחברים לא ניסו כלל להתמודד עם הממצאים הברורים של מחקר BESA".

במשרד החוץ הוסיפו, כי בניגוד מוחלט לשקרים שבדו"ח, "חמאס הוא הגורם שביצע ניסיון לרצח עם בישראל - רצח 1,200 בני אדם, אנס נשים, שרף משפחות חיות, והצהיר בגלוי על מטרתו להרוג כל יהודי. באופן מפתיע, שלושת מחברי הדו"ח המזויף הזה התפטרו לאחרונה. אין למנות להם מחליפים. ישראל דוחה באופן חד-משמעי את הדו"ח המעוות והשקרי הזה וקוראת לביטול מיידי של ועדת החקירה".

על אילו מנהיגים ישראלים התבססה הוועדה?

הוועדה ציינה בדו"ח כי חלק מקביעותיה התבססו על הצהרות של מנהיגים ישראלים וסרטונים. בנוגע להסתה לרצח עם, חברי הוועדה הסיקו כי נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון יואב גלנט, הסיתו לביצוע רצח עם וכי הרשויות הישראליות לא נקטו צעדים נגדם כדי להעניש על הסתה זו.

הוועדה לא העריכה באופן מלא את הצהרותיהם של מנהיגים פוליטיים וצבאיים ישראליים אחרים, כולל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', וסבורה כי גם אותם יש להעריך כדי לקבוע האם הם מהווים הסתה לביצוע רצח עם.

בין היתר, מדובר בציטוטים של ראש הממשלה נתניהו כבר ב-7 באוקטובר, שנשבע ל"נקמה אדירה בכל המקומות שבהם חמאס פועל ומסתתר, נהפוך את העיר הרעה הזאת להריסות". נתניהו אמנם התייחס למוקדי חמאס בקריאתו, וקרא לתושבים להתפנות, אך חברי הוועדה ראו את השימוש בביטוי "עיר רעה" כרמז לכך שהוא רואה את כל העיר כאחראית לטבח וכמטרה לנקמה. על פי הדו"ח, הוא אמר לעזתים לעזוב, אך לא הבחין בין לוחמים לאזרחים, כך על פי הוועדה.

עוד התייחסו בדו"ח הוועדה, לציטוטים של שר הביטחון גלנט באוקטובר 2023, שהכריז מצור מוחלט על עזה, באומרו שישראל נלחמת ב"חיות אנושיות", וכי "על ישראל לפעול בהתאם". בנוסף, אמר שר הביטחון לשעבר כי "עזה לא תחזור להיות למה שהייתה קודם..נחסל הכל..נגיע לכל מקום".

חברי הוועדה התייחסו גם לנאום של הנשיא הרצוג באוקטובר 2023, שאמר: "זוהי אומה שלמה שאחראית, זה לא נכון, הרטוריקה הזו על אזרחים שלא היו מודעים ולא מעורבים. זה בהחלט לא נכון".

חברי הוועדה התבססו גם על מכתבו של מפקד אוגדה 36, תת אלוף דדו בר כליפא, שכתב בסוף חודש אוקטובר 2023 לחייליו: "מה שהיה, לא יהיה יותר. נצא למלחמה, נכתוש כל חלקה ארורה ממנה הוא יצא, נשמיד אותו ואת זכרו, נרדוף אותו בבתים, ברחובות ובמחילות, ולא נשוב עד כלותו. האויב שביקש לעצמו גיהינום – יקבל גיהינום... זו המלחמה שלנו, היום תורנו. הננו!". על פי חברי הוועדה, מדובר בקריאה ברורה לנקמה במבצע הצבאי אליו יצא צה"ל.

בנוסף, הם ציטטו את האלוף אהרון חליווה, ששימש כראש המודיעין, אחרי שפרש. "העובדה שבעזה יש כבר 50 אלף הרוגים היא הכרחית ונדרשת לדורות הבאים. הוא הוסיף כי על כל ישראלי שנהרג ב-7 באוקטובר 2023, 50 פלסטינים צריכים למות, ולא משנה אם הם ילדים, וציין כי "הם זקוקים לנכבה מדי פעם כדי להרגיש את המחיר".

חברי הוועדה לא הסתפקו בראשי המדינה, וצפו גם בסרטונים של חיילים בחטיבת בנימין שרוקדים ושרים "שיישרף לכם הכפר", אם כי חברי הוועדה כן ציינו כי בצה"ל גינו את ההתנהגות והתנערו ממנה.

סרטון נוסף אליו התייחסה הוועדה, צולם בינואר האחרון בעזה, ומציג חייל ישראלי עם ספר תורה בידיו, שאומר: "אנחנו עכשיו על חורבות עזה, הנאצים האלו ישלמו את המחיר על מה שעשו לעם ישראל ולמדינת ישראל. אנחנו נהרוס את חמאס..הם ישלמו על מה שעשו.."