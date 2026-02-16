"מוכנים לחלוטין": התאריך שבו חיילי הכוח הלאומי צפויים להגיע לעזה

אינדונזיה הודיעה אתמול (ראשון) כי כוח של אלפי חיילים שצפויים להגיע לעזה, יהיה מוכן לפעולה בשטח כבר בחודש אפריל בצורה חלקית, וישלים את ההיערכות באופן מלא עד חודש יוני השנה. נדגיש כי מדובר במוכנות לפעולה, אך ההגעה הסופית כפופה לאישורים פוליטיים ובינלאומיים.

כ-8,000 חיילים צפויים להיות מוכנים לפריסה ברצועת עזה, כחלק ממשימת סיוע הומניטרי ושמירת השלום. מדובר בהתחייבות הראשונה מסוגה לרכיב מרכזי בתוכנית השיקום שלאחר המלחמה, של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ. כזכור, אינדונזיה הייתה המדינה הראשונה להכריז באופן קונקרטי על שליחת כוח למשימה. המהלך, שדווח בשבוע שעבר ברשת "בלומברג", משקף את האסטרטגיה של הנשיא פרבוסו סוביאנטו להפוך את אינדונזיה, המדינה בעלת האוכלוסייה המוסלמית הגדולה בעולם, לגורם בעל השפעה גדולה ופעילה יותר בסוגיות של ביטחון ודיפלומטיה עולמית.

צבא אינדונזיה, הידוע בשם הכוחות המזוינים הלאומיים של אינדונזיה, השלים את בניית הכוח, ואת לוח הזמנים לתנועת הכוחות לעזה, אם כי הממשלה טרם החליטה מתי תתבצע הפריסה בפועל, כך אמר דובר הצבא, תת־אלוף דוני פראמונו.

“באופן עקרוני, אנחנו מוכנים להישלח לכל מקום,” אמר פראמונו ל־סוכנות הידיעות AP. “הכוחות שלנו מוכנים לחלוטין וניתן לפרוס אותם בהתראה קצרה ברגע שהממשלה תיתן אישור רשמי.”

לדבריו, הצבא הכין חטיבה משולבת של 8,000 חיילים, בהתאם להחלטות שהתקבלו בישיבה מ־12 בפברואר בנוגע למשימה.

על פי לוח הזמנים, החיילים יעברו בדיקות רפואיות והשלמת מסמכים לאורך חודש פברואר, ולאחר מכן תיערך בדיקת כשירות מבצעית בסוף החודש. פראמונו הוסיף כי כ־1,000 חיילים צפויים להיות מוכנים לפריסה ככוח חלוץ עד אפריל, ושאר הכוח עד יוני.

פראמונו הדגיש כי מוכנות אינה משמעה יציאה מיידית לשטח. הפריסה עדיין מחייבת החלטה פוליטית ותלויה במנגנונים בינלאומיים.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר

ההכנות הצבאיות מגיעות על רקע הדיונים הבינלאומיים הממושכים על "היום שאחרי" המלחמה בעזה והצורך בכוח רב-לאומי שיאבטח את השטח ויבטיח יציבות.

הנשיא סוביאנטו, שהדגיש לא פעם את מחויבותו לעניין הפלסטיני, רואה בשליחת הכוחות הזדמנות למצב את מדינתו כמתווכת לגיטימית וככוח מייצב, תוך הגדלת המשקל הדיפלומטי של אינדונזיה מול המערב ומדינות המזרח התיכון.