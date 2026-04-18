איראן סגרה שוב את מצרי הורמוז, מספר ספינות הותקפו

אחרי ההודעה על פתיחת נתיב השיט האסטרטגי, איראן הודיעה היום (שבת) שוב על סגירת מצרי הורמוז. על פי משמרות המהפכה, הסיבה לסגירת המצרים מחדש היא המצור הימי של ארצות הברית על איראן.גורם מודיעין הודה ברשת פוקס ניוז: מצר הורמוז שוב בשליטה של משמרות המהפכה.

בהצהרות שניתנו ממספר גורמים במשמרות המהפכה נאמר כי "מצר הורמוז נסגר מחדש. כל עוד וושינגטון לא תתחייב לאפשר תנועה חופשית של ספינות לאיראן וממנה, מצר הורמוז יישאר סגור". עוד נאמר כי "מיצר הורמוז יישאר תחת שליטה איראנית קפדנית אם ארצות הברית לא תבטיח חופש ניווט מלא לכלי שיט המפליגים מאיראן ואליה".

המנהיג העליון של איראן, מוג׳תבא חמינאי, פרסם הצהרה כתובה בטלגרם, בה נכתב: "חיל הים האיראני מוכן להנחיל 'תבוסות מרות חדשות' לאויבים". פיקוד חיל הים של משמרות המהפכה פרסם הצהרה לפיה "כל הפרה של הסכמים מצד ארצות הברית תיענה בתגובה מידתית. המצב במיצר הורמוז יישאר ללא שינוי כל עוד קיים איום על מעבר ספינות אל ומאיראן".

טראמפ אמר לאחר סגירת המצר כי "יש שינוי משטר כעת באיראן. אנחנו מדברים איתם, הם רצו לסגור שוב את המצר - אבל הם לא יכולים לסחוט אותנו. יהיה לנו מידע בסוף היום, אנחנו מדברים איתם".

מספר שעות לאחר ההצהרות על סגירת המצר, חיל הים של משמרות המהפכה החל לפנות לספינות מסחריות באזור מפרץ עומאן ולכרוז להן שמצר הורמוז סגור, וכי הם ימנעו מעבר ספינות דרכו. בעקבות ההודעה כ-20 ספינות שניסו לחצות את המצר חזרו על עקובתיהן. בסוכנות הידיעות רויטרס אף דווח מפי מקורות ימיים כי לפחות שתי מיכליות שניסו לחצות את המצר נחשפו לירי טילים לעברן.

אתמול איראן הודיעה כי המצר פתוח לכל כלי שיט בעקבות הכרזת הפסקת האש בלבנון. עם זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי המצור הימי על איראן יישאר בתוקף כל עוד אין הסכם חתום עם איראן. בהקשר, סגן הנשיא האיראני אמר: "איראן אחראית על ניהול מצר הורמוז. או שהם נותנים לנו את זכויותינו בשולחן המשא ומתן או שניכנס לשדה הקרב".

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אמר בהצהרה: "כל עוד ארצות הברית תנסה לשבש את תנועת כלי השיט או להטיל מצור ימי, איראן תראה בכך הפרה של הפסקת האש ותמנע את פתיחת מצר הורמוז גם באופן מוגבל ומותנה".