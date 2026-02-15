אלפי אנשי צוות ועשרות כלי טיס: נושאת המטוסים המתקדמת ביותר בדרך למזרח התיכון

האמריקנים מחזיקים כבר היום בכוח אש משמעותי מאוד במזרח התיכון. נושאת המטוסים לינקולן נמצאת כיום בים הערבי, תחום האחריות של פיקוד מרכז האמריקני. כעת, נושאת המטוסים המתקדמת ביותר בעולם עושה את דרכה לאזור.

כאמור, כל נושאת מטוסים כזו, מסדרת נושאות המטוסים "נימיץ", מגיעה עם קבוצת תקיפה רחבה ומשמעותית. כשלינקולן הגיעה למזרח התיכון, היא לוותה בידי תשעים כלי טיס, משחתות, ואלפי אנשי צוות. לינקולן הגיעה לאזור בסוף חודש ינואר, וכאות אזהרה לאיראנים - ביקרו עליה באופן חריג השליחים האמריקנים לשיחות הגרעין, וויטקוף וקושנר.

כאמור, נושאת המטוסים ג'ראלד אר פורד היא המתקדמת ביותר בצי האמריקני, והראשונה בסדרה הקרויה על שמה, סדרת "פורד", נמצאת בדרכה למזרח התיכון. הנושאת, כמו קודמיה, היא אי צף למטוסים, מגיעה עם קבוצת תקיפה רחבה מאוד, ומונעת, כמו נושאות המטוסים מסדרת נימיץ, באמצעות שני כורים גרעיניים.

אורכה כשלוש מאות שלושים ושבעה מטרים, מהירותה כ-30 קשר, שהם 56 קילומטרים לשעה, ועליה לפחות ארבעת אלפים וחמש מאות אנשי צוות. מלווים אותה עד תשעים כלי טיס, בהם מטוסי F-35, מטוסי F-18, מסוקים ועוד רבים.

פורד נכנסה לשירות מבצעי בשנת 2013, מה שהופך אותה גם לחדשה ביותר בצי הימי האמריקני. ההגעה שלה למזרח התיכון תשנה בצורה דרמטית את מאזן האש העצום שצברה ארצות הברית עד כה באזור.

הנושאת שהתה בחודשים האחרונים באזור הקריביים, ולקחה חלק משמעותי במבצע תפיסתו של נשיא ונצואלה המודח ניקולס מדורו. זה לא יהיה הביקור הראשון של פורד במזרח התיכון. זמן קצר לאחר טבח שבעה באוקטובר, נשלחה פורד לאזור פיקוד מרכז האמריקני כדי להרתיע את איראן מלפעול נגד ישראל. וייתכן שהפעם, פורד לא רק תרתיע את איראן, אלא גם תפעיל את מכונת המלחמה המשמעותית שלה נגד משטר האייתולות.