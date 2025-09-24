נתניהו: "מתקיים מו"מ עם סוריה, שיסתיים בתנאים שלנו"

מומלצים -

בהמשך לפרסום ב-i24NEWS, מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו נמסר הערב (רביעי) כי "מתקיים משא ומתן עם סוריה". עוד נמסר כי "סיומו כרוך בהבטחת האינטרסים של ישראל, שכוללים בין היתר את פירוז דרום-מערב סוריה ושמירה על שלומם וביטחונם של הדרוזים בסוריה".

נזכיר כי נתניהו אמר ביום ראשון כי יש התקדמות במגעים להסכם - אבל הדגיש: "עוד חזון למועד". עוד אמר ש"במוצאי ראש השנה אני אצא לעצרת האו"ם, ומיד לאחר מכן אפגש עם ידידנו הנשיא טראמפ. באו"ם אני אציג את האמת. זו האמת של ישראל, אבל היא האמת האובייקטיבית במאבק הצודק שלנו מול כוחות הרשע, ואת החזון שלנו לשלום אמיתי - שלום מתוך עוצמה", אמר נתניהו.

גם הנשיא הסורי אחמד א-שרע הביע נכונות להגיע להסכם בנאום היסטורי שנשא בעצרת הכללית של האו"ם. א-שרע אמנם העביר ביקורת על ישראל, וטען שהיא "פועלת באופן הסותר את החוק הבינלאומי" וכי "התקיפות הישראליות נגד סוריה נמשכות", אך הצהיר כי מדינתו פתוחה לדיאלוג דיפלומטי מולה ואף "מחוייבת לו".