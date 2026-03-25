האיראנים מסרבים למו"מ עם וויטקוף וקושנר: "שיקרו לנו בפנים"

כפי שדווח לראשונה אתמול (שלישי) ב-i24NEWS על ידי כתבנו הדיפלומטי עמיחי שטיין, גם ברשת CNN מדווחים שהממשל בטהרן הבהיר כי הוא אינו מעוניין לנהל משא ומתן מול שליחיו של הנשיא טראמפ, חתנו ג'ארד קושנר ושליחו לאזור סטיבן ויטקוף.

דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאיי, אמר לתקשורת ההודית: "יש לנו חוויה קטסטרופלית ביותר, יש לומר, עם הדיפלומטיה של ארצות הברית. הותקפנו פעמיים בתוך תשעה חודשים כאשר היינו באמצע תהליך משא ומתן לפתור את סוגיית הגרעין. זו הייתה בגידה בדיפלומטיה. זו מילה מאוד מוכרת עכשיו באיראן, כי זה קרה לא פעם אחת, אלא פעמיים. לכן, אין מי שיכול לבטוח בדיפלומטיה של ארצות הברית”.

בטהרן טוענים שמדובר בדפוס של הטעיה מכוונת מצד ויטקוף וקושנר: "פעמיים ניהלנו איתם משא ומתן וקבענו איתם פגישה נוספת – ואז הם באו והפציצו אותנו. הם שיקרו לנו", הסבירו גורמים איראניים. מבחינת המשטר, קושנר וויטקוף נתפסים כדמויות שלא ניתן לתת בהן אמון, ואיראן מעדיפה להחליף את הנציגים בשולחן הדיונים.

בעקבות הווטו האיראני על מעורבות המקורבים, חל שינוי בהרכב צוות המשא ומתן האמריקני. כעת, מי שנמצאים בחזית המגעים הם מזכיר המדינה מרקו רוביו וסגן הנשיא הנבחר ג'יי.די ואנס.

הנשיא דונלד טראמפ אמר ביום שלישי כי סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו ואחרים מובילים את המשא ומתן עם איראן, והביעו אופטימיות כי עסקה נראית באופק. "אנחנו נמצאים כעת במשא ומתן. הם עושים זאת, יחד עם מרקו, ג'יי.די, עם מספר אנשים שעושים זאת", אמר טראמפ לכתבים בחדר הסגלגל.