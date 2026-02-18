נשיא המדינה יצחק הרצוג, ביקר היום (רביעי) במפקדת התיאום הצבאית-אזרחית לרצועת עזה (CMCC), הנמצאת סמוך לקריית גת. "רואים כאן נציגים ממדינות שונות, מכל רחבי העולם. שיתוף פעולה חזק בזירה האזרחית ובזירה הצבאית ביו צה״ל לצבא האמריקאי יחד כוחות בין-לאומיים נוספים", אמר - והזכיר מספר נושאים הנמצאים על סדר היום הביטחוני, מרצועת עזה - לאיראן.

"כשהמבט מופנה לעתיד של תקווה בעזה, בעקבות החלטת מועצת השלום ויישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ והחלטת מועצת הביטחון של האו"ם - רואים שנוצר כאן משהו חדש, מרגישים תקווה באוויר, ורואים תוכניות רציניות מאוד שיכולות להציע נתיב אחר לתושבי עזה", ציין.

הנשיא התייחס לחודש הרמדאן, שהחל היום ברחבי העולם המוסלמי. "אני מאחל איחולים חמים לאזרחיה המוסלמים של ישראל, לשכנינו, לבעלי בריתנו ולידידינו ברחבי העולם. אנו מאחלים לכם חודש של שלום, בריאות ותקווה לכל תושבי האזור ולעזה. הפרויקטים החשובים שיתוף הפעולה המשמעותי שאנו רואים כאן מהווים נקודת מפנה לעתיד המזרח התיכון ולשלום העולמי", הוסיף.

צלם: אבי קנר, מקליט: אבנר דביר

הרצוג סיכם: "המשטר האיראני טובח בעשרות אלפי איראנים בשבועות האחרונים, וגורם לסבל עצום ולהפצת טרור בכל העולם. אני מבקש לשלוח לעם האיראני איחולים לרגל חודש הרמדאן, ואני מקווה ומתפלל שמשטר הטרור הזה ושלוחותיו ייעלמו, ושנראה עידן אחר ועתיד שונה לילדי המזרח התיכון - זה מה שכולנו מתפללים לו מכאן, מ-CMCC שבקריית גת".