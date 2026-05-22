בגלל סיוע לחיזבאללה: ארה"ב תטיל סנקציות על בכירים לבנוניים

ערוץ אל-חדת' הסעודי מדווח היום (שישי) מפי מקורות פוליטיים בלבנון כי ארצות הברית מתכננת להטיל סנקציות על בכירים ביטחוניים וממשלתיים במדינה בשל "הקלה" על פעילות יחידה 900 של ארגון הטרור חיזבאללה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

על פי המקורות, ארצות הברית בוחנת תיקים הנוגעים לסיוע של מועצת הדרום הלבנונית עבור חיזבאללה, בהקמת מתקנים צבאיים בדרום לבנון ובאזור אל-בקאע. כמו כן מתנהלת חקירה בנוגע לשימוש בחלק ממתקני האוניברסיטה הלבנונית על ידי יחידה 900 של חיזבאללה, המשמשת כזרוע לסיכול פעולות ריגול ונטרול איומים של ארגון הטרור.

דובר צה"ל

מקורות אמריקניים אמרו לאל-חדת' קציני צבא לבנוניים הקלו על העברת נשק לחיזבאללה מדרום לנהר הליטאני לאחר שהנשק הוחרם. לפי המקורות, קציני צבא סייעו לחמושים של חיזבאללה לעקוף מחסומי ביטחון בדרכם דרומה.

המקורות מסרו לאל-חדת' כי לוושינגטון יש רשימה של עשרות קציני צבא לבנוניים שהוכח כי הם מנהלים קשרים עם חיזבאללה. עוד מוסיפים המקורות כי הערכות אמריקאיות מצביעות על כך שמאה קצינים ממשמרות המהפכה האיראניים הגיעו ללבנון בחודשים האחרונים.