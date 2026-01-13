דיווח: הפנטגון הציג לטראמפ אפשרויות תקיפה רחבות באיראן

הפנטגון הציג היום (שלישי) לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קשת רחבה יותר של אפשרויות פעולה נגד איראן, כך לפי גורמים אמריקניים בכירים ששוחוו עם הניו יורק טיימס. האפשרויות כוללות תקיפות נוספות נגד מרכיבים בתוכנית הגרעין האיראנית, וכן פגיעה באתרי טילים בליסטיים - מעבר לתקיפות האוויריות שביצעה ארצות הברית בחודש יוני האחרון.

לצד האפשרויות הצבאיות הרחבות, גורמים בממשל מדגישים כי התרחישים הסבירים יותר בשלב זה הם פעולות ממוקדות ומצומצמות יחסית: מתקפות סייבר, או תקיפות נגד מנגנוני הביטחון הפנימיים של איראן. מנגנונים אלה משמשים, לפי ארה"ב, לדיכוי אלים של מחאות פנימיות, ולעיתים תוך שימוש בכוח קטלני נגד מפגינים.

לפי גורם אמריקני, כל תקיפה מכל סוג נמצאת במרחק של לפחות כמה ימים, ונושאת סיכון ממשי להסלמה אזורית ולתגובת נגד חריפה מצד איראן, בין אם באמצעות שליחים אזוריים ובין אם בפעולות ישירות. בתוך כך, טראמפ צפוי לקבל בימים הקרובים תדרוך ביטחוני מקיף על כלל האפשרויות העומדות על הפרק.

במקביל לדיונים הצבאיים, טראמפ ממשיך לבחון גם נתיבים דיפלומטיים, אך בממשל האמריקני נשמעת ספקנות גוברת בנוגע לכוונותיה של טהרן. שני גורמים אמריקניים מעריכים כי איראן אינה חותרת בשלב זה למשא ומתן, אלא מנסה למשוך זמן ולעכב פעולה צבאית אמריקנית.