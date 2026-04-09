תצליח להביא שלום? המתווכת המפתיעה של המשא ומתן

לפני מספר חודשים, כשעמד לצדו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, פתח ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף בנאום הלל יוצא דופן לנשיא. המעמד היה כה חריג, שאפילו טראמפ עצמו נראה לרגעים מובך מהתשבחות שהורעפו עליו. באותו רגע, רבים תהו מה עומד מאחורי המפגן הזה, אך היום כבר ברור: זה היה האיתות הראשון לכך שמשהו חדש ודרמטי מתחולל ביחסי פקיסטן וארצות הברית.

כעת, מגיע רגע הפסגה של ההתקרבות הזו: איסלאמבאד הפכה רשמית למתווכת המרכזית והבלעדית בין וושינגטון לטהרן. הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין הביא את הסקירה המלאה - כך הפכה פקיסטן לשחקן מרכזי במשא ומתן.

בעולם הדיפלומטי, פקיסטן מוצאת את עצמה בתפקיד ובסיטואציה שהיא אינה רגילה אליה - בת ברית קרובה ואסטרטגית של ארה"ב. המומחים מסבירים כי היא נהנית מיתרון ייחודי: היא לא הייתה מעורבת במישרין או בעקיפין בסכסוך הנוכחי, ולכן היא זוכה לאמון משני הצדדים. "פקיסטן הוכיחה את עצמה כשליח אמין", אומרים גורמים המעורבים בתהליך.

ברחובות המדינה, התקווה גדולה. "לפקיסטן יש תפקיד אדיר בנושא הבינלאומי הזה", אומרים התושבים, "אם יהיו משא ומתן זה טוב, הסיכון למלחמה ענקית יחלוף. זו יוזמה טובה מאוד של הצבא והממשלה להביא את שניהם לשולחן הדיונים".

הכימיה האישית של טראמפ ומוניר

אף שראש הממשלה שריף הוא המנהיג הרשמי, בוושינגטון יודעים היטב שהאיש החזק באמת במדינה הוא הרמטכ"ל, אסיף מוניר. בין מוניר לטראמפ התפתחה בחודשים האחרונים "כימיה אישית" מפתיעה שעומדת בבסיס המהלך.

על פי עדויות, טראמפ נוהג לכנות את מוניר "המרשל המועדף עליי", ובמקביל מרעיף שבחים גם על שריף ומגדיר אותו כ"חבר טוב". הקשר האישי הזה הגיע לשיאו בשיחת טלפון דרמטית שנערכה בין מוניר לטראמפ, שעתיים בלבד לפני תום האולטימטום שהציב הנשיא האמריקני לאיראן. אותה שיחה היא זו שסללה את הדרך להפסקת האש הנוכחית, שצפויה להימשך שבועיים.

כסף, לובי ומלחמות סחר

ההישג הדיפלומטי הזה לא נולד בחלל ריק. פקיסטן השקיעה בשנה האחרונה מאמצים כבירים ויקרים בקמפיין יחסי ציבור ושתדלנות (לובינג) בארצות הברית. במהלך החודשים אפריל ומאי אשתקד, הוציאה פי שלושה יותר כסף מיריבתה המושבעת, הודו, על שתדלנות בוושינגטון.

ההשקעה הזו הניבה פירות כלכליים מיידיים: הנשיא טראמפ קיצץ את המכסים על סחורות מפקיסטן ל-19%, בעוד שבמקביל הוא העלה את המכסים על סחורות מהודו ל-50%. המצב הכלכלי הקשה של פקיסטן דוחף אותה לשנות את המדיניות המסורתית שלה - מיחסים הדוקים כמעט אך ורק עם סין, למערכת יחסים צמודה לא פחות עם הבית הלבן.

המבחן הגדול: שבועיים להסכם

למרות האופטימיות, האתגר הניצב בפני איסלאמבאד הוא עצום. הפערים בין איראן לארה"ב נראים כמעט בלתי ניתנים לגישור. בשבועיים הקרובים תצטרך ההנהגה הפקיסטנית להוכיח שהיא מסוגלת לספק את הסחורה: להפוך את הפסקת האש הזמנית להסכם היסטורי שיסיים את הלחימה.

אם המהלך יצליח, פקיסטן לא רק תציל את הכלכלה שלה, אלא אולי גם תעניק לטראמפ את הפרס שרבים בסביבתו כבר מדברים עליו - פרס נובל לשלום.