בכיר טורקי ל-i24NEWS: "הסכם עם ישראל לא נמצא על הפרק"

גורמים בישראל ובטורקיה הופתעו הערב (שבת) מדבריו של השליח האמריקני לסוריה ולבנון, תום ברק, לפיהם "אם המומנטום יימשך, והצוותים ימשיכו להתקדם בעזה, בקרוב תהיה עסקת סחר בין טורקיה לישראל".

בכיר טורקי הכחיש את הפרטים בשיחה עם i24NEWS, ואמר כי "הסכם עם ישראל לא נמצא על הפרק". גם גורמים בישראל הביעו תמיהה על ההבטאות החריגה, בוודאי לאור הווטו הישראלי על כניסת כוחות תורכיים לעזה. "לחלוטין לא ברור על מה הוא מתבסס", אמרו.

במידה והסכם כזה אכן ייצא לפועל, מדובר בשינוי משמעותי ביחסים בין המדינות, שספגו עליות ומורדות בשנים האחרונות. אחד מרגעי השפל נרשם בחודש אוגוסט האחרון, כאשר שר החוץ הטורקי האקן פידאן הודיע כי מדינתו החליטה לנתק לחלוטין את הקשרים הכלכליים והמסחריים עם ישראל.

מהלך זה מצטרף להגבלות שהטילה טורקיה באפריל 2024, על ייצוא לישראל ב-54 קטגוריות שונות, המשמשות את תחומי הבנייה והתשתיות. הרקע למהלך היה סירוב ישראל לבקשת הטורקים להצניח סיוע הומניטרי בעזה. כחודש לאחר מכן פורסם כי ארדואן הורה על הפסקה של כל יחסי המסחר בין המדינות.