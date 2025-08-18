באיראן מרוצים מהמחאות בישראל: "מעידות על משבר"

מומלצים -

דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאא’י, התייחס היום (שני) למחאות בישראל ואמר כי "המחאות ב’שטחים הכבושים’ משמעותיות מאוד. המשטר הישראלי מתמודד עם משברים חמורים, והתעקשות מנהיגיו להמשיך במלחמה עוררה כעס לא רק במדינות האזור - אלא גם בקרב החברה הפנימית. סבלנות הציבור הולכת ואוזלת, והמחאות אתמול הן עדות לעומק המשברים שאיתם מתמודד המשטר".

עוד הוא התייחס לביקורו של יו"ר הסוכנות הבין־לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) וסגנו בטהרן. לדבריו, מטרת הביקור הייתה לבחון את אופי שיתוף הפעולה בין איראן לסוכנות בעקבות "הפגיעה של המשטר הציוני וארצות הברית במתקני הגרעין למטרות שלום של איראן". בקאא’י הוסיף כי הביקור נועד לגבש נוהל פעולה למצבים מסוג זה, וציין שהשיחות התקיימו בשבוע שעבר ועתיד להיערך סבב נוסף של משא ומתן עם סבא"א בימים הקרובים.

כאמור, אתמול התקיימו בכל הרחבי הערץ מחאות ענק. משפחות חטופים קיימו עצרת בכיכר הבימה ולאחריה צעדה לשגרירות ארה"ב בתל אביב, בקריאה לנשיא טראמפ לפעול. עסקים רבים, מסעדות וגופים מסקטורים שונים נענו לקריאת מטה המשפחות והצטרפו ליום השביתה תחת הקריאה להחזרת כל החטופים בעסקה אחת ולסיום המלחמה.

עם זאת, בקואליציה מיהרו לתקוף את המחאות. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, כתב: "פרעות התמיכה בחמאס יצאו לדרך. יהודים, ישראלים ששורפים את המדינה בנסיון למנוע את השמדת חמאס. היו בעם שלנו כבר כאלו במהלך ההסטוריה. התגברנו עליהם. כך יהיה גם הפעם".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כתב בחשבון ה-X שלו כי "עם ישראל התעורר הבוקר לקמפיין רע ומזיק שמשחק לידי חמאס, קובר את החטופים במנהרות ומנסה להביא את מדינת ישראל להיכנע לאויביה ולסכן את ביטחונה ועתידה".

גם ראש הממשלה נתניהו התבטא בחריפות רבה נגד ההפגנות: "אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, לא רק שמקשיחים את עמדת החמאס ומרחיקים את שחרור חטופינו, הם גם מבטיחים שזוועות השבעה באוקטובר יחזרו על עצמן ושנצטרך להילחם במלחמת אין קץ".