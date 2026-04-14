הפערים בין ארצות הברית לאיראן סביב תוכנית הגרעין נותרו עמוקים, כך עולה מדיווח היום (שלישי) בניו יורק טיימס שחושף את פרטי הדרישות משני הצדדים במסגרת השיחות המתנהלות ביניהן.

לפי הדיווח, וושינגטון דורשת כי איראן תפסיק את העשרת האורניום לתקופה של כ-20 שנה, וכן תוציא משטחה את האורניום המועשר שברשותה. מנגד, טהרן מציעה הקפאה קצרה משמעותית של עד כחמש שנים בלבד, ומתנגדת בתוקף להוצאת החומר המועשר מהמדינה.

גורם המעורה בפרטים ציין כי איראן הסכימה עקרונית לדלל באופן משמעותי את האורניום המועשר לרמות גבוהות, אך הדגיש כי מבחינת ארצות הברית מדובר בפתרון חלקי בלבד. לפי החשש האמריקני, גם לאחר דילול, עצם החזקת החומר בשטח איראן מאפשרת לה להעשירו מחדש לרמה צבאית בתוך זמן קצר יחסית.

במקביל, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמר בריאיון לפוקס כי "נעשתה התקדמות רבה בשיחות", אך הבהיר כי "הכדור נמצא כעת במגרש של טהרן". לדבריו, ארה"ב מצפה לראות צעדים נוספים מצד איראן, כולל התקדמות בסוגיות אזוריות כמו פתיחת מצרי הורמוז.