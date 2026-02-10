לא ארה"ב, ולא ישראל: "פצצת הזמן המתקתקת של חמינאי"

בזמן שהמזרח התיכון מחכה לראות האם תהיינה תקיפה אמריקנית באיראן, וברקע המשא ומתן המתנהל בעומאן, מכליות נפט רעועות הפועלות ב"צי הצללים האיראני", המפר את הסנקציות, הן "פצצת זמן מתקתקת". כך הזהירו שורת אנליסטים מרחבי העולם שהתראיינו היום (שלישי) ל"גרדיאן" הבריטי, וציינו כי "זו רק שאלה של זמן עד שיהיה אסון סביבתי קטסטרופלי".

חברת "אול סטאר גלובל" העריכה כי ישנם 29 כלי שיט איראניים שכיבו את מערכות הזיהוי הלווייניות ויצאו מכלל שימוש לאחר, בזמן שארצות הברית תפסה לראשונה מכלית ונצואלית בדצמבר. מחציתן היו ישנות יותר מאורך החיים המומלץ העומד על 20 שנה, ומכיוון שהן פועלות ללא פיקוח, ההערכה היא שהן מתוחזקות בצורה גרועה למדי - כך שייתכן שלא יעמדו בתקני הבטיחות הבינלאומיים.

הניתוח החדש הציב שבע מתוך 29 כלי השיט בקטגוריית "סיכון קיצוני", בהיותן בנות מעל 25 שנה, בעוד ששלוש מתוכן היו בנות יותר מ-30 שנה. כל המכליות מסוגלים להכיל כ-300,000 טון נפט.

רק כדי להבהיר את גודל הנזק הצפוי, תקרית בודדת של אחת המכליות הגדולות, יהיו כתמי נפט רעילים המכסים אלפי מיילים רבועים, מה שיביא לתמותה המונית של בעלי חיים ימיים, לזיהום של 800-1,000 מיילים או יותר של קו חוף, ולהשפעה חמורה על מספר מדינות. על פי ההערכות, הנזק הסביבתי שעלולות לייצר עשוי לנוע בין 860 מיליון דולר ל-1.6 מיליארד דולר.

מארק ספולדינג, נשיא קרן האוקיינוס, אמר: "צי הצללים של איראן מייצג איום סביבתי משמעותי וגדל. השאלה אינה האם תתרחש תקרית גדולה, אלא מתי ואילו קהילות חוף ומערכות אקולוגיות ימיות ישלמו את המחיר עבור מערכת ספנות שנועדה להתחמק מאחריות".

ניתוח של חברת Pole Star Global שחבן מכליות "צי הצללים" סיכם: "השילוב של גיל כלי שיט מתקדם, היעדר ביטוח מערבי ותקני תחזוקה מופחתים תחת סנקציות יוצר סיכון מוגבר לנזק סביבתי קטסטרופלי".