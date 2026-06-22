התקדמות משמעותית נרשמה הלילה (שני) במאמצים המדיניים לסיום המלחמה: קטר ופקיסטן פרסמו הצהרה משותפת בסיומה של הפסגה בשוויץ, אשר הגדירו אותה ככזו שהתקיימה באווירה חיובית ובונה. על פי הודעת המתווכות, הושגה התקדמות מעודדת הכוללת הקמת מנגנון להמשך השיחות הטכניות.

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בהתבסס על מזכר ההבנות שגובש, הצדדים הסכימו על הקמת ועדה בכירה שתספק פיקוח מדיני על תהליך התיווך. ראשי צוותי המשא ומתן ידווחו לוועדה זו באופן קבוע, ויובילו קבוצות עבודה ייעודיות בנושאי הגרעין והסנקציות, לצד קבוצת עבודה לניטור ויישוב מחלוקות שתבטיח יישום יעיל של המזכר. הוועדה הבכירה כבר הסכימה על מפת דרכים ברורה במטרה להשיג הסכם סופי בתוך 60 יום.

כחלק מהצעדים המיידיים, הוקם ערוץ תקשורת ישיר בין הצדדים (לתקופה המעוגנת בסעיף 5 של מזכר ההבנות) שנועד למנוע תקריות ואי-הבנות, ולהבטיח מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים דרך מצר הורמוז.

בנוסף, הושגה הסכמה על הקמת "תא למניעת חיכוך" בין הצדדים לבין ממשלת לבנון, בתיווכן של המדינות המתווכות, כדי להבטיח את קיום הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון בהתאם למוסכם.

במקביל להצהרת המתווכות, שר החוץ האיראני עראקצ'י התייחס להתפתחויות ושיבח את התיווך של פקיסטן וקטר, שלדבריו הביא להתקדמות משמעותית בדרך לסיום מלחמת לבנון. הוא הוסיף כי במסגרת המהלכים הוסרו ההגבלות על יצוא נפט ומוצרים פטרוכימיים, המצור הוסר, חלק מהנכסים המוקפאים שוחררו, ואף הושקה תוכנית רחבת היקף לשיקום ולפיתוח של איראן. יחד עם זאת, הדגיש עראקצ'י כי "המבחן האמיתי הראשון" יהיה מנגנון התיאום למניעת חיכוך בלבנון.

השיחות הטכניות בין הצדדים צפויות להימשך במהלך השבוע באתר הנופש בירגנשטוק בשוויץ, שם ידונו המשלחות בכל הסוגיות שנותרו על הפרק.