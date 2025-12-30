מחאה רחבה באיראן, בטהרן הורו על סגר בעקבות "מזג האוויר"

אנשים רבים יצאו גם היום (שלישי) לרחובות איראן היום בתמיכה במחאה נגד האינפלציה, המחירים הגבוהים ובעיות המחירים.

ביום השלישי ברצף להפגנות - המפגינים קראו לכולם להשתתף במרד: "סגרו את העסקים - שבו בחיבוק ידיים". הגראנד בזאר בטהרן נותר סגור, לאחר שהסוחרים לא פתחו את החנויות.

המחאות התרחבו למוקדים נוספים, בהם בעיר כרמאנשה שתושביה יצאו להפגין. המונים נשמעים קוראים לחזרתו של השאה ששלט במדינה לפני המהפיכה האיסלאמית ב-1979: "זהו הקרב הסופי - פהלווי יחזור".

רשויות טהרן הורו על סגר בכל המחוז, בנימוק למזג אוויר הקר והצורך להבטיח אספקת אנרגיה יציבה.

כזכור, המוני אזרחים יוצאים בימים האחרונים לרחובות בקריאות נגד המשטר, בעקבות המשבר הכלכלי החמור ותנאי המחייה הקשים. המחאות הסלימו לעימותים קשים בין המפגינים לבין כוחות הביטחון - שהגיבו כצפוי באלימות.

ובצעד חריג - עמוד הטוויטר של המוסד בפרסית פרסם אתמול מסר חריג לאזרחי איראן וקרא: "צאו יחד לרחובות, הגיע הזמן. אנחנו איתכם, לא רק מרחוק ומילולית - אנחנו איתכם גם בשטח".

מוקדם יותר, ערוץ "איראן אינטרנשיונל" דיווח מפי מקורות צבאיים, כי משמרות המהפכה מפתחים ראשי נפץ ביולוגיים וכימיים עבור טילים בליסטיים ארוכי טווח.