הנפט והפוליטיקה: טראמפ מהמר על איראן כדי להחזיר את "Great Again"

ממדינות חגורת החלודה ועד למסדרונות הבית הלבן, מחיר הנפט קובע סדר יום פוליטי ומטלטל שווקים כבר דורות. תנודה קלה של סנט על צג המשאבה יכולה להשפיע על החלטות מדיניות, להשפיע על הבחירות ולהניע את הכלכלה האמריקנית.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

יותר מחמישים שנה אחורה, משבר האנרגיה של שנות השבעים זעזע את המדינה: נהגים עמדו בתורים אינסופיים למשאבות דלק, והאמריקנים למדו שהנפט הוא לא רק מוצר - אלא כלי כוח פוליטי ומנוף להצלחה בבחירות. מאז, מחיר הגלון הפך למפתח ההשפעה המרכזי בווישינגטון.

כעת, הנשיא דונלד טראמפ מבקש לממש את המנוף הזה שוב. בניסיון לקחת את השליטה על השוק האמריקני והעולמי, הוא שם את כל הונו על הנפט. ההפצצות באי הדלקים של איראן נועדו לאותת על כוח, לשתק חלק ממקורות האנרגיה של איראן ולייצר לחץ בשוק הגלובלי.

במערכת השיקולים שלו, אם המבצע יצליח, המחירים ירדו, השוק יתייצב והאמריקנים יחושו את "Great Again" בצורה מוחשית - בדיוק כפי שהבטיח במהלך כהונתו. אבל לצד הסיכויים, תמיד קיים הסיכון: מלחמה במזרח התיכון יכולה להחריף מתחים, להוביל להשלכות בלתי צפויות בשוק האנרגיה ולסכן יציבות אזורית וגלובלית.

המרת הנפט למנוף פוליטי היא חלק מסיפור ארוך של סיכונים, הזדמנויות וכוח - והפעם, המטרה של טראמפ ברורה: להשפיע על מחירי הדלק ולחזק את מעמדו האמריקני בעולם. אך ההימור הזה, כמו תמיד, מגיע עם צד שני שלא ניתן להתעלם ממנו.