לראשונה במלחמה: מתקפת סייבר משמעותית נגד חברה אמריקנית

קבוצת האקרים הקשורה לאיראן נטלה הבוקר (חמישי) אחריות על מתקפת סייבר נגד חברת טכנולוגיה רפואית, במה שנראה כמקרה המשמעותי הראשון של פריצה איראנית לחברה אמריקנית מאז תחילת המלחמה באיראן. החברה, Stryker, שהמטה שלה נמצא במישיגן, מייצרת מגוון רחב של ציוד וטכנולוגיה רפואית.

עובד בחברה, שביקש שלא להזדהות, מסר כי הטלפונים שהונפקו לעובדים הפסיקו לעבוד, מה שהוביל לעצירה מוחלטת של העבודה והתקשורת עם עמיתים. קבוצת "הנדלה" האיראנית נטלה אחריות על הפריצה ל-Stryker בהצהרות בחשבונות הטלגרם וה-X שלה. הקבוצה נוהגת להתפאר בהישגיה בפלטפורמות המדיה החברתית, אך בימים האחרונים הסירה גרסאות קודמות של חשבונותיה.

הפרטים המדויקים לגבי אופן ביצוע הפריצה אינם ברורים, אך ראיות פומביות מהפריצה מצביעות על הסבירות שהאקרים השיגו גישה לחשבון ה-Microsoft Intune, שהעובד אישר כי החברה משתמשת בו. משם, נראה כי "הנדלה" מחקה מרחוק מכשירים של חלק מהעובדים והחזירה אותם להגדרות יצרן, כך אמר מומחה.