שלושה שוטרים טורקיים נהרגו היום (שני) בפעילות של כוחות הביטחון במדינה נגד תא דאעש בעיר יאלובה, דרומית לבירה איסטנבול. לפחות שישה פעילים נהרגו במבצע.

שר הפנים במדינה אמר כי המבצע היה אחד מתוך יותר ממאה פעילויות שבוצעו בו זמנית נגד אנשים החשודים כפעילי ארגון הטרור. לפי עלי ירליקאיה, המבצעים התרחשו ב-15 מחוזות שונים במדינה.

במבנה בו התרחשה הפעילות ביאלובה שהו חמש נשים וששת ילדים, שפונו בבטחה מהבית, לפי שר הפנים. בהצהרה ציין כי כלל פעילי דאעש שנהרגו על ידי כוחות הביטחון - היו אזרחים טורקיים.