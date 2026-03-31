כולל מטא, גוגל ואפל: חברות הטכנולוגיה האמריקניות שנמצאות על הכוונת האיראנית

היום ה-32 למבצע "שאגת הארי": משמרות המהפכה שיגרו היום (שלישי) איום מפורש למספר חברות טכנולוגיה אמריקניות, להן סניפים ומשרדים רבים במרכז התיכון ובמדינות המפרץ.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בהודעה שפרסמו נכתב כי "המוסדות המרכזיים המעורבים בפעולות טרור יהיו מטרות לגיטימיות עבורנו. מי שתוקף אתכם – תקפו אותו באותה מידה שבה תקף אתכם". הדד ליין שהוצג לחברות האלה הוא מחר בשעה 20:00 שעון טהרן (שבע וחצי בערב שעון ישראל): "החברות הללו צריכות לצפות לפגיעה ביחידות הרלוונטיות שלהן בתגובה לכל חיסול שיתרחש באיראן".

דובר צה"ל

"אזהרה להנהגה האמריקנית התוקפנית ולחברות הריגול הכפופות לה - התעלמתם שוב ושוב מהאזהרות שלנו לגבי הצורך להפסיק את פעולות הטרור, וגם היום, במתקפות הטרור שלכם ושל בעלי בריתכם הישראלים, נהרגו מספר אזרחים איראנים", הוסיפו.

עוד נכתב בהודעת משמרות המהפכה: "מאחר שהגורם המרכזי בתכנון ובאיתור מטרות לחיסולים הוא חברות תקשורת, טכנולוגיה ובינה מלאכותית אמריקניות - בתגובה לפעולות טרור אלו, מעתה המוסדות המרכזיים המעורבים בפעולות טרור יהיו מטרות לגיטימיות עבורנו".

במשמרות המהפכה ציינו כי ישנן 18 חברות ברשימה: סיסקו, HP, אינטל, אורקל, מיקרוסופט, אפל, גוגל, מטא, IBM, דל, פלנטיר, אנבידיה, ג'יי פי מורגן, טסלה, ג'נרל אלקטריק, Spire Solutions, G42, ובואינג.

"אנחנו ממליצים לעובדים להתרחק מיד ממקום עבודתם, ולתושבים המתגוררים בסמוך לחברות הללו, בכל מדינות האזור, מומלץ לעזוב - זאת כדי לשמור על חייכם", ציינו, "חברות המשתתפות באופן פעיל בתכנון פעולות טרור יעמדו בפני תגובה נגדית על כל חיסול".