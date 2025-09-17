בכיר חמאס ראזי חמאד בהופעה ראשונה מאז ניסיון החיסול: "שמענו את רעש ההפצצות ונמלטנו מהמקום"

מומלצים -

חבר הלשכה המדינית של חמאס, ר'אזי אל-חמאד, אותו ישראל ניסתה לחסל בתקיפת בניין ארגון הטרור בקטאר, התראיין היום (רביעי) לאל-ג'אזירה. "טראמפ מדבר כמו נתניהו על 'פתיחת שערי הגיהנום'. הניסיון שלנו עם המתווך האמריקני היה מר, והצד האמריקני חסר אמינות עקב נסיגתו ממה שהציע", אמר.

לדבריו "נתניהו מדבר על שינוי פני המזרח התיכון, וזה דורש עמדה ערבית. לא רק אנחנו המטרה, אלא האומה כולה". אל-חמאד הינו יו"ר רשות האנרגיה ברצועת עזה. כיהן במספר תפקידים בכירים בארגון הטרור, בהם - ייעץ לאסמאעיל הנייה ואחמד ג'עברי. אל-חמד היה המתווך מטעם חמאס בעסקת שליט. בריאיון לתחנת LBC בלבנון התגאה בטבח 7 באוקטובר והתחייב לחזור על כך. "ישראל היא מדינה שאין לה מקום על אדמתנו, זו מדינה שאנחנו רוצים להוריד", אמר.