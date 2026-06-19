בקשות ותיאום מראש: הנהלים החדשים של איראן למעבר במצר הורמוז

בזמן ששיחות המשא ומתן בשוויץ הושהו על ידי שני הצדדים, איראן מפרסמת היום (שישי) נהלים חדשים לכלי שיט המבקשים לעבור במצר הורמוז, באמצעות הרשות החדשה שהוקמה באיראן לצורך פיקוח על נתיב השיט - "רשות מצר המפרץ הפרסי".

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על פי הנהלים החדשים, כלי שיט יחויבו להגיש בקשות למעבר לפחות 48 שעות לפני הגעתם למצר. במשך 60 יום לא ייגבו תשלומים עבור שירותי אבטחה, בטיחות והגנת הסביבה, והממשלה האיראנית תספק גם כיסוי ביטוחי.

כלי השיט יידרשו לתאם את נתיב ההפלגה ואת לוח הזמנים למעבר עם רשות מצרי המפרץ הפרסי של איראן, בשל "המצב הנוכחי" ו"סיכוני בטיחות מסוימים". ייתכן שמדובר ברמז להימצאות מוקשים ימיים.

במשמרות המהפכה כבר הזהירו את בעלי וקברניטי כל הספינות המתכננות לעבור במצר הורמוז, כי עליהם להירשם ולקבל היתר וביטוח לפני שיוכלו להיכנס למיצר הורמוז. רשות מצר המפרץ הפרסי החדשה שהוקמה בטהרן אמרה כי כל הספינות חייבות לעמוד בתנאיה כדי להבטיח "מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים".

כזכור, במסגרת מזכר ההבנות שנחתם השבוע, איראן התחחיבה לנקוט בצעדים מיידיים להבטחת חידוש תנועתן הבטוחה של אוניות סוחר דרך מצר הורמוז. כמו כן התחייבה איראן להשיב את התנועה במצר להיקפה המלא שהיה טרם המלחמה בתוך 30 ימים.