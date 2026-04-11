דיווח: סין נערכת לשלוח מערכות הגנה אווירית חדשות לאיראן

המודיעין האמריקני מצביע על כך שסין נערכת לספק מערכות הגנה אווירית חדשות לאיראן בשבועות הקרובים, כך דווח הבוקר (שבת) ברשת CNN, לפי שלושה גורמים המעורים בפרטים.

זה יהיה צעד פרובוקטיבי בהתחשב בעובדה שבייג'ינג אמרה כי סייעה בתיווך הסכם הפסקת האש השביר בין איראן לארה"ב. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ צפוי גם לבקר בסין בתחילת החודש הבא לשיחות עם נשיא סין שי ג'ינפינג. המודיעין גם מדגיש כיצד איראן עשויה להשתמש בהפסקת האש כהזדמנות לחדש מערכות נשק מסוימות בסיוע שותפים זרים מרכזיים.

שניים מן המקורות מסרו ל-CNN שיש אינדיקציות לכך שבייג'ינג פועלת לנתב את המשלוחים דרך מדינות נוספות כדי להסתיר את מוצאם האמיתי.

לפי הדיווח, בייג'ין מתכוננת להעביר מערכות טילי כתף נגד מטוסים הידועות כ-MANPADs, אשר הציבו איום א-סימטרי על מטוסים צבאיים אמריקנים בגובה נמוך לאורך כל חמשת השבועות של המלחמה ויכולים להוות איום שוב אם הפסקת האש תתמוטט.

בתוך כך, דובר השגרירות הסינית בוושינגטון אמר ל-CNN כי "סין מעולם לא סיפקה נשק לאף צד בסכסוך. המידע המדובר אינו נכון. כמדינה גדולה ואחראית, סין ממלאת בעקביות את חובותיה הבינלאומיות. אנו קוראים לצד האמריקני להימנע מהאשמות חסרות בסיס, מקישוריות זדונית ומהתעסקות בסנסציות; אנו מקווים שהצדדים הרלוונטיים יעשו יותר כדי לסייע בהפחתת המתח".

מוקדם יותר השבוע, דובר השגרירות אמר ל-CNN כי מאז שהחלה המלחמה בין ארה"ב-ישראל-איראן, בייג'ינג "עובדת כדי לסייע להביא להפסקת אש ולסיום הסכסוך".