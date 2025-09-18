מקור סורי ל-i24NEWS: התקדמות משמעותית להסכם עם ישראל

מומלצים -

גורם סורי המקורב לנשיא אחמד א-שרע, מסר היום (חמישי) ל-i24NEWS כי בשבועיים האחרונים חלה התקדמות משמעותית מאוד בדרך לחתימה על הסכם ביטחוני בין ישראל למדינתו. לדבריו אין לפסול גם פגישה משולשת ישראלית-סורית-אמריקנית. במקביל, דיווח סורי מפי מקור דיפלומטי כי פגישה ישראלית-סורית תתקיים מחר בבאקו, בירת אזרבייג'אן.

נזכיר כי נשיא סוריה א-שרע אמר הלילה (בין רביעי לחמישי) שהמשא ומתן שמתנהל מול ישראל "עשוי להוביל להסכם בימים הקרובים". בדבריו, הדגיש כי מדובר במהלך הכרחי ושבמסגרתו "יש לכבד את המרחב האווירי והשלמות הטריטוריאלית של סוריה".

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח עוד אמש כי ארצות הברית לוחצת להשגת התקדמות בשיחות בין הצדדים, טרם כינוס העצרת הכללים של האו"ם בסוף החודש. נציין כי לפי הדיווח, סוריה דורשת את נסיגת ישראל מאזור החיץ ברמת הגולן.