גורם באופוזיציה האיראנית ל-i24NEWS: כך המשטר מארגן את ההפגנות בעדו

גורם באופוזיציה האיראנית שוחח היום (שני) עם i24NEWS והתייחס להפגנות בעד המשטר, שהחלו אל מול המחאות הגואות נגד האייתוללות. בדבריו, הבהיר הגורם כי אותן הפגנות פרו-ממשלתיות אינן ביטויים ספונטניים של דעת הקהל, אלא חלק ממערכת גיוס מאורגנת היטב ומונעת אידיאולוגית.

למעשה, למשטר יש קהילה שמוכנה לצאת לרחובות בכל עת, הכוללת את משפחות משמרות המהפכה, חברי בסיג' ועובדי מוסדות אידיאולוגיים וביטחוניים. אנשים אלה מחויבים, הן מבחינה מקצועית והן מסיבות ביטחוניות, להתגייס כאשר נדרשים לכך. הם מוסעים לעתים קרובות באוטובוסים, מצוידים בסיסמאות וכרזות סטנדרטיות, ומצולמים עבור התקשורת כדי ליצור רושם של "רחוב תומך".

כלי תעמולה מופעלים ברגעי ייאוש. אין ירידה בהפגנות. מה שמתפרסם על "ירידה בהפגנות" בטהרן במהלך הפסקת האינטרנט הוא תוצאה ישירה של ההאפלה. כאשר הרשת מנותקת, אי אפשר לעקוב אחר האירועים. מצד שני, כל הסרטונים שצצו המתעדים את הריגת המפגינים מראים את הרוצחים יורים בגובה החזה והראש, כלומר המטרה אינה לפזר מפגינים אלא להרוג אותם. העתיד צופן הבטחה רבה יותר.

בתוך כך, גורמי אופוזיציה איראנים מעלים את החשש מאירועי דמים היום, כאשר מצד אחד פהלאוי קורא לאיראנים לצאת למרכזי הערים ומהצד השני, נשיא איראן קורא להפגנות תמיכה במשטר שצפויות להוציא את אנשי הבסיג' לרחובות.

במקביל, המצב באיראן ממשיך להסלים, כאשר על פי הדיווחים, במהלך ההפגנות בשבועיים האחרונים נהרגו לפחות 544 בני אדם ונעצרו למעלה מ-10 אלף. המוחים שנעצרו הועברו לבתי כלא.

בינתיים, המשטר האיראני מצא את האשם העיקרי במחאות - המוסד. על פי שר החוץ עבאס עראקצ'י, כי איראן מחזיקה "בראיות והוכחות" למעורבות של ארצות הברית וישראל בהפגנות במדינה. לטענתו, המוסד "עוקב אחר המחאות באמצעות סוכנים - והם הגורמים לכל הבלגן".