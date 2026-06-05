דיווח: ישראל הציבה בחשאי כוחות קומנדו באזרבייג'ן במהלך המלחמה עם איראן

ישראל פרסה בחשאי יחידות עילית צבאיות ומודיעיניות באזרבייג’ן במהלך המלחמה עם איראן, כך עולה היום (שישי) מדיווח ב-CNN. מדובר בחלק מרשת של אתרים חשאיים ברחבי המזרח התיכון שנועדו לסייע בפעילות נגד איראן, כך מסרו ארבעה מקורות המעורים בנושא.

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לפי הדיווח, הכוחות פעלו ממספר מוקדים בדרום אזרבייג’ן, סמוך לגבולה הצפוני של איראן, ובנקודה הקרובה ביותר היו במרחק של כ־96 ק"מ מהעיר האיראנית תבריז, שאותה תקפה ישראל במהלך המלחמה.

לדברי מקורות, יחידות קומנדו מיוחדות נפרסו גם הן באזור וביצעו משימות איסוף מודיעין והפעלת כטב”מים, מה שהעניק לישראל נקודת תצפית בעלת ערך לתוך צפון איראן במהלך המלחמה.

המקורות מסרו ל־CNN כי האתרים באזרבייג’ן היו חלק ממספר רב של בסיסים ואתרים צבאיים חשאיים במדינות שונות, כולל בעיראק, באיחוד האמירויות הערביות ובסומלילנד. הכוחות, שתוכננו בתחילה לשמש כצוותי חילוץ במקרה חירום, הרחיבו את תפקידם והפכו לעמדות צבאיות ומודיעיניות.

עוד עולה כי הכוח שפעל באזרבייג’ן כלל כמה עשרות לוחמים, בהם אנשי כוחות המבצעים המיוחדים של ישראל, לוחמי יחידת החילוץ והקרב המוטסת המובחרת שלה ואנשי מוסד.