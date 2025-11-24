דריסת הרגל של ארדואן בעזה ובסוריה - והחיבוק מטראמפ

בחודשים האחרונים טורקיה מרחיבה את דריסת הרגל שלה במזרח התיכון. הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן נבחר למוסלמי המשפיע ביותר בעולם, ומחוזר על ידי מנהיגי אירופה. לאחרונה הוא מציב אתגר גדול באזור: שלח זרועות לסוריה ולעזה, מדבר יותר ויותר על השאיפות הגדולות שלו להפוך לאימפריה עולמית מעבר למזרח התיכון, ומתחמש בקצב שצריך להדאיג את ישראל.

הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", החלק הראשון בפרויקט המיוחד על הסולטאן החדש. פרשננו ברוך ידיד על הקאמבק של ארדואן כמתווך בין ישראל לחמאס, החיבוק מהמעריץ טראמפ - והאם טורקיה בדרך להפוך לאיראן? צפו בפרק המלא - בראש העמוד