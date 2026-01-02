הכוכבת ההוליוודית אנג'לינה ג'ולי ביקרה היום (שישי) במעבר רפיח מצידו המצרי. לפי דיווחים, השחקנית הגיעה על מנת "לפקח על מאמצי הסיוע ההומניטרי ולהביע סולדריות עם העם הפלסטיני ברצועת עזה".

ג'ולי, התקבלה עם הגעתה על ידי גורמים מצריים וביקרה בין היתר במחסנים הלוגיסטיים של הסהר האדום במדינה, המשמשים כנקודת מעבר לאספקה חיונית הנכנסת לרצועה. לפי כלי תקשורת מצריים, מתקנים אלו מנהלים את האחסון וההובלה של ציוד רפואי, מזון ודלק המיודעים לפלסטינים.

השחקנית צפויה בהמשך לבקר פלסטינים, תושבי הרצועה, המקבלים טיפול רפואי באזור. בביקורה היא לוותה על ידי נציג מחלקת המדינה האמריקנית, מושל צפון סיני ושר ההגירה המצרי.