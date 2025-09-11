דיווח: בלבנון טוענים שחיזבאללה מסר את נשקו מדרום לליטני

מומלצים -

דיווחים בלבנון על צעד חריג: מקורות בממשלת לבנון מסרו היום (חמישי) לערוץ "אל־חדת'" כי חיזבאללה העביר את נשקו מדרום לנהר הליטאני - כחלק מהסכם הפסקת האש. אם הדיווח נכון, מדובר באחד המהלכים הראשונים ליישום התוכנית שאישרה ממשלת לבנון, לפיה הצבא יבסס מונופול מדינתי על החזקת נשק בשטח המדינה.

בשבוע שעבר, התייחס בכיר חיזבאללה, מחמוד קמתי, לתוכנית ואמר כי היא מהווה "הזדמנות לחזור לחוכמה ולהיגיון" אך הדגיש כי יישומה מותנה במחויבות ישראלית להפסקת התקיפות ולנסיגת כוחותיה מדרום לבנון.

קבינט לבנון עצמו בירך על תוכנית הצבא, אך נמנע מלקבוע לוח זמנים ליישום והזהיר כי יכולותיו של הצבא מוגבלות. לפי התוכנית, פירוק הנשק יתבצע בשלבים: תחילה מדרום לליטאני, ובהמשך צפונה - עד בקעת הלבנון וביירות.