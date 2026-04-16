טראמפ הכריז: הפסקת אש בלבנון החל מחצות - ולמשך 10 ימים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הערב (חמישי) כי הפסקת אש בלבנון תכנס לתוקף הלילה בחצות - ולמשך עשרה ימים. ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן את השרים על כך טלפונית, רבים מהם זועמים. גורם ישראלי בכיר מסר ל-i24NEWS כי כוחות צה"ל נשארים בדרום לבנון במקביל להפסקת האש.

"קיימתי זה עתה שיחות מצוינות עם הנשיא המכובד ג'וזף עאון מלבנון, וראש הממשלה ביבי נתניהו מישראל", כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית Truth. "שני המנהיגים הללו הסכימו שכדי להשיג שלום בין מדינותיהם, הם יתחילו באופן רשמי הפסקת אש". הוא סיפר על השיחות שהתנהלו בין הצדדים ביום שלישי האחרון והוסיף: "זה היה כבוד עבורי לפתור תשע מלחמות ברחבי העולם, וזו תהיה העשירית שלי, אז בואו נעשה את זה!".

עוד הוסיף טראמפ כי יזמין את נתניהו ועאון "לבית הלבן לשיחות המשמעותיות הראשונות בין ישראל ללבנון מאז 1983, זמן רב מאוד. שני הצדדים רוצים לראות שלום, ואני מאמין שזה יקרה, ובקרוב!".

משה דוידוביץ ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות תקף את ההחלטה: "הסכמים נחתמים בעניבה בוושינגטון, אבל את המחיר משלמים בדם, בבתים הרוסים ובקהילות מפורקות כאן, במטה אשר ובקו העימות. הודעה על 'הפסקת אש' שאינה כוללת אכיפה קטלנית מול חיזבאללה על כל חריגה ומרחב ביטחון נקי מטרור עד הליטני, היא לא הישג מדיני, היא גזר דין של המתנה לטבח הבא".

"תושבי הצפון הם לא סטטיסטים במופע של יחסי ציבור בינלאומיים. עד שלא נראה את חיזבאללה מפורק מיכולותיו ואת יישובינו מוגנים באמת, כל חגיגת ניצחון היא לא יותר מזריית חול בעיני הציבור. לא נחזור להיות 'שכפ"ץ אנושי' של הסכמים שבריריים , המילים הכואבות הללו נכתבות וזועקות מדמם של אלה שנפגעו ועוד יפגעו", הדגיש.

ראש ממשלת לבנון נואף סלאם בירך על המהלך. "הפסקת האש היא דרישה לבנונית מרכזית שקידמנו מהיום הראשון למלחמה, והייתה מטרתנו העיקרית בפגישה בוושינגטון ביום שלישי. איני יכול שלא להודות לכל המאמצים האזוריים והבינלאומיים שהושקעו כדי להגיע לתוצאה זו, במיוחד אלו של ארצות הברית של אמריקה, צרפת, מדינות האיחוד האירופי וכל האחים הערבים, ובראשם ממלכת סעודיה והרפובליקה הערבית של מצרים, בנוסף למדינת קטאר והממלכה ההאשמית של ירדן".

חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה חסן פדלאללה מסר לרויטרס כי "הפסקת אש אפשרית היא תוצאה של מאמצים דיפלומטיים איראניים". כשנשאל האם חיזבאללה יתחייב להפוגה, אמר פדלאללה, "הכל קשור למחויבותה של ישראל להפסיק את כל צורות מעשי העוינות".

ביום שלישי, לראשונה זה למעלה משלושה עשורים, התקיים בוושינגטון סבב שיחות המשא ומתן בין ישראל ללבנון, שכלל פגישה ישירה ורמת דרג בין נציגים רשמיים של המדינות - מהלך חריג על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בגבול הצפון והלחימה מול חיזבאללה.

לאחר תום השיחות, אמר שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר לכתבים: "היו שיחות מצוינות היום, באווירה מצויינת. אנחנו מאוחדים בצורך לפרק את חיזבאללה. דיברנו בצורך לטווח ארוך לראות את לבנון משגשגת, ואת הגבול בינינו כגבול קבוע ומכבד, בו עוברים רק עם חליפות מחויטות כדי לעשות עסקים ואולי גם בגדי ים כדי לנפוש". המפגש, שנערך במחלקת המדינה האמריקנית בהובלת שר החוץ מרקו רוביו, מפגיש את שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר עם שגרירת לבנון נדא חמאדה, לצד בכירים אמריקנים המעורבים בתיווך.

גורמים אמריקנים מדגישים כי מדובר בהתפתחות משמעותית שנובעת, לדבריהם, מהמציאות הביטחונית החדשה באזור, ובפרט מהשלכות פעילות חיזבאללה. לדבריהם, השיחות נועדו לבחון דרכים לייצוב המצב בגבול, לחזק את ריבונות לבנון ולבסס דיאלוג ישיר בין הצדדים - לראשונה מאז 1993. כזכור, בחמישי האחרון הנחה ראש הממשלה נתניהו את הקבינט להיענות לפנייה הלבנונית לשיח ישיר, במטרה להוביל לפירוק חיזבאללה מנשקו ולכינון יחסי שלום. במקביל, בארצות הברית מדווחים כי הנשיא דונלד טראמפ ביקש מישראל לצמצם את התקיפות כדי לסייע למגעים מול איראן.

בכיר לבנוני אמר בתום השיחות לסוכנות הידיעות רויטרס כי "לבנון דוגלת בהפסקת אש זמנית כדי לאפשר שיחות עם ישראל. כל שיחות יהיו 'במסלול נפרד, אך באותו מודל' כמו הפסקת האש בין איראן לארה"ב בתיווך פקיסטן".