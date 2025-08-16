האלמנות מחפשות צדק: מה קרה בפיגוע שנשכח ב-8/10?

מומלצים -

הטרגדיה שנשכחה: בשמונה באוקוטבר, יום לאחר השבת השחורה, נרצחו שלושה ישראלים בפיגוע ירי במצרים. בעקבות המחדל של היום שלפני, אירוע הטרור זכה לפחות תשומת לב בישראל. מאז נאבקות משפחות הנרצחים לקבל הכרה וזיכרון, ודורשות תשובות על המחדלים שהיו שם. צפו בכתבה המלאה מתוך "מגזין השבת".

מחברת "פגסוס" נמסר בתגובה: "אנו משתתפים בצערן העמוק של המשפחות על האובדן הקשה. האירוע התרחש בנסיבות חסרות תקדים של חוסר ודאות והלם, ובאותו הזמן פעלנו בהתאם להנחיות הרשויות ולמידע שהיה זמין. עם היוודע דבר הפיגוע, הטיול הופסק מיד ופעלנו לתיאום חילוץ וסיוע לנוסעים.

ממשרד החוץ נמסר: "משרד החוץ משתתף בצערן הכבד של משפחות שמלי, בצלאל ואפרת שיקיריהן נרצחו בפיגוע הטרור במצרים ב-8/10/2023. הטענות ביחס לשגרירות ישראל במצרים ולשגרירה אורון נבדקו ונמצאו משוללות יסוד. לא מוכרת פניה מוקדמת לשגרירות בנוגע לשהייה במצרים".

"מיד עם היוודע הפיגוע השגרירה וצוותה ומטה משרד החוץ פעלו כדי לוודא שהפצועים מקבלים טיפול והביאו לפינוי המהיר לארץ של קבוצת התיירים כולה. לאחר הפיגוע הקשה, השגרירה ומשרד החוץ פעלו - ופועלים עדיין - מול השלטונות המצרים כדי לקבל מידע על משפטו של המפגע וכדי לקבל את החפצים שהיו ברשות הנרצחים, וכל מידע שהתקבל הועבר לידיעת המשפחות. המשרד ימשיך לעמוד לרשות המשפחות".