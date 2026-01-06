ברקע השיחות עם ישראל: תומכי אסד מתארגנים להפיכה בסוריה

בחודשים האחרונים נמנו לפחות 80 הרוגים בקרבות בין כוחות הביטחון של סוריה לבין נאמניו של אסד, הנשיא הסורי המודח. עיקר הקרבות התרחשו בערי החוף, טרטוס ולטקיה, ממעוזי העלווים באזור.

אלו מתבססות בעיקר על חטיבה 4 של מאהר אל אסד, האח של, ועל חטיבות 42 ו-25 הנאמנות למשפחת אסד. בין השאר הופיעו התארגנויות חמושות כגון מגן החוף, המועצה הצבאית לשחרור סוריה, אנשי האור ונוספות. במקביל לכך, בשבועות האחרונים החלו להופיע התארגנויות צבאיות חדשות הנחשבות נאמנות למשטרו של אסד.

מדובר בעשרות ובמאות קצינים שמתארגנים מחדש במסגרת הירארכית, בהם גם עשרות טייסים, כולם נתונים תחת פיקודם של קצינים בכירים בני העדה העלווית. הערכות מדברות על 168 אלף לוחמים, שהשתייכו בעבר לצבאו של אסד ושהתפזרו ברחבי סוריה, בהם עשרות אלפים חמושים, עליהם בונים כעת מקורבי משפחת אסד והקצינים הבכירים הנאמנים למשטרו שקרס, כדי להתארגן מחדש ולזעזע את משטרו של א- שרע.

מי שעומד בראש היוזמה לארגן את הצבא מחדש הוא רמי מח'לוף, בן דודו של אסד, מיליארדר סורי, איש עסקים מתחומי הנפט, הגז, הטלפוניה, הבנקאות התיירות והנדל''ן, שכפי הנראה הפסיד כסף רב מאוד כאשר נפל אסד ונמלט לרוסיה.

בעבר היה מח'לוף מסוכסך עם בשאר אסד ועם רעייתו אך ייתכן שבאחרונה הוא נלחם על נכסיו ופועל נגד שלטונו של א-שרע. מח'לוף ידוע גם כבעל קשרים טובים ברוסיה, מקום מושבו של אסד מאז נמלט.

לידו פועל סוהיל חסן, אלוף לשעבר בצבא אסד, מי שמכונה ''טייגר'' על שם היחידות המיוחדות ששמרו על ביטחונו של הנשיא הסורי לשעבר. אל חסן, בעבר איש חיל האוויר והכוחות המיוחדים, שוהה ככל הידוע ברוסיה, אבל דיווחים בתקשורת הערבית טוענים כי באחרונה ביקר בלבנון, בעיראק וגם בסוריה. בכל המקומות האלו נועד עם מתנגדיו של הנשיא הסורי ובעיראק כמובן, עם המיליציות הפרו אירניות.

שלישי ולא אחרון בחבורה, הוא כמאל חסן, מי שבעבר היה ראש המודיעין הסורי, מי שאומנם מסוכסך עם רמי מח'לוף אך שותף לתוכניות להפלת שלטונו של א-שרע. דיווחים שונים בתקשורת הערבית טוענים שיצר קשר עם גורמים ישראליים ואף ביקר בישראל, אבל כמובן שאין לכך כל אימות.

לקצינים הסורים העלווים, נאמני אסד, יש כבר מטה שפועל ממלון באזור הבקאע בלבנון, הם הקימו ועדות עממיות בסוריה, המהוות כוחות כוננות, הם מממנים אלפי לוחמים, בעיקר בזכות המיזמים העסקיים של מח'לוף.

בסוריה טוענים כי הקצינים הסורים של אסד כבר יצרו קשר עם מאוכזביו של א-שרע, שפנה לחסות אמריקאית ויצא נגד חבריו לשעבר בדאעש. אתמול פורסם בכלי תקשורת ישראליים, כי מידע מודיעיני שהתקבל בישראל, מצביע על כוונה איראנית לחסל את נשיא סוריה.