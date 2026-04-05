לאחר כשתי יממות מתוחות: שני גורמים אמריקנים אמרו הבוקר (ראשון) לסוכנות הידיעות "רויטרס" כי אותר וחולץ בהצלחה נווט הקרב שמטוס ה-F15 שלו הופל באיראן ביום שישי האחרון. עוד דווח כי כלל הכוחות שהשתתפו במבצע החילוץ - שבו בשלום. בהמשך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר את הפרטים.

טראמפ סיפק פרטים נוספים בפוסט שכתב ברשת Truth Social. "הגענו אליו - אזרחים האמריקאים, במהלך השעות האחרונות הצבא של ארצות הברית ביצע את אחת מפעולות החיפוש והחילוץ הנועזות ביותר בהיסטוריה של ארה״ב, עבור אחד מקציני צוות האוויר המדהימים שלנו, שהוא גם קולונל מוערך מאוד, ואני שמח לבשר לכם שהוא כעת בטוח ושלם", ציין.

עוד הוסיף: "הלוחם האמיץ היה מאחורי קווי האויב בהרים המסוכנים של איראן, כשהוא נרדף על ידי אויבינו, שהתקרבו אליו יותר ויותר בכל שעה, אך הוא מעולם לא היה באמת לבד משום שהמפקד העליון שלו, שר ההגנה, יו"ר המטות המשולבים וחבריו הלוחמים עקבו אחר מיקומו 24 שעות ביממה ותכננו בקפידה את חילוצו".

טראמפ סיפק פרטים חדשים על הפעולה: "בהנחייתי, הצבא האמריקאי שלח עשרות כלי טיס, מצוידים בנשק הקטלני ביותר בעולם, כדי לחלץ אותו. הוא נפצע, אך הוא יהיה בסדר גמור. פעולת החיפוש והחילוץ המופלאה הזו מצטרפת לחילוץ מוצלח של טייס אמיץ נוסף, אתמול, שלא אישרנו כי לא רצינו לסכן את מבצע החילוץ השני".

לדבריו, הפעם הראשונה ששני טייסים אמריקאים חולצו, בנפרד, עמוק בתוך שטח אויב. "לעולם לא ננטוש לוחם אמריקני", הדגיש, "העובדה שהצלחנו לבצע את שני המבצעים הללו בלי לספוג הרוגים או פצועים לכוחותינו - מוכיחה שוב שהשגנו שליטה אווירית ועליונות מוחלטת בשמי איראן".

כזכור, האירוע החריג התרחש בבוקר יום שישי, כאשר התקשורת האמריקנית דיווחה תחילה על הפלת מטוס F35 אמריקני. בהמשך, התברר כי מדובר בכלי טיס מסוג F15. בתיעודים שהגיעו מאיראן, נראים כביכול חלקים מהמטוס, בהם גם כיסא המפלט של הטייס.

אחד מאנשי הצוות חולץ במבצע מסוקים דרמטי שטסו בגובה נמוך תחת אש כבדה; אף שהמסוקים ספגו פגיעות ואחד מהם העלה עשן, הם הצליחו לנחות בשלום בשטח עיראק עם המחולץ הראשון.

כלי התקשורת באיראן אף הוציאו הודעות לאזרחים במדינה הקוראות להשתתף בחיפושים אחר צוות המטוס, בהן הוצע פרס כספי של 60 אלף דולרים למי שיסגירו את איש צוות האוויר. במקביל, פורסמה קריאה למיליציות המקומיות "לירות בהם אם תראו אותם". תמונות של סריקות נרחבות של כוחות איראניים בשטח כבר הופצו, מה שמגביר את החשש לחייו של הנווט הנעדר.

בתוך כך, מספר שעות מאוחר יותר, דווח על שני אירועי התרסקות נוספים בחיל האוויר האמריקני. הניו יורק טיימס דיווח הערב על התרסקות של מטוס קרב אמריקני מסוג A-10 באזור המפרץ הפרסי, הטייס חולץ בשלום. בנוסף, שני מסוקי ינשוף שהשתתפו במאמץ החיפוש אחר אנשי צוות מטוס ה-F-15 שהתרסק באיראן, נפגעו אף הם מאש איראנית, גם כאן אנשי הצוות חולצו בשלום.