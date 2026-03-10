דיווח: מועצת הביטחון של האו"ם תדרוש מאיראן - תפסיקי לתקוף

מועצת הביטחון של האו"ם עשויה להצביע כבר ביום רביעי על טיוטת החלטה המגנה את מתקפות הטילים והכטב"מים של איראן על מדינות המפרץ וירדן, כך דווח הלילה (שלישי) ברשת "ערב ניוז".

לפי הדיווח, ההצעה קוראת לטהרן להפסיק לאלתר את התקיפות המכוונות נגד בחריין, כווית, עומאן, קטאר, ערב הסעודית, איחוד האמירויות וירדן.

הערב, בכיר במפרץ אמר לפרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד כי פירוש הפסקת המלחמה כעת - הפיכתה של איראן לגרעינית. הבכיר, חבר במועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ, ציין בשיחה עם i24NEWS כי "ההצהרות האחרונות מאז עלייתו של מוג'תבא חמינאי נועדו לכסות על הנזקים ולהציג חזות מלוכדת וקשוחה בצל חילוקי דעות בצמרת ההנהגה, אלא שמדובר ב'שואו' בלבד", אמר.

הגורם הוסיף כי "ההצהרות אינן מקור לדאגה שמגיעה ממקום אחר". לדבריו, "האיראנים מהמרים על קוצר הנשימה בארצות הברית ועל דעת הקהל שחותרת לפתרון מהיר".

מוקדם יותר, ביקור מדיני ראשון מאז תחילת המלחמה באיראן נרשם כאשר שר החוץ הגרמני יוהאן ואדפול הגיע לישראל. במהלך הביקור, הוא הגיע לצד שר החוץ גדעון סער לזירת פגיעת הטיל שנורה מאיראן לבית שמש, שם נפגש עם סמדר כץ, שאיבדה את בעלה אורן שנרצח מפגיעת הטיל ואת שמרית פרץ, בתה של בלוריה כהן ואחותו של יוסי שנרצחו גם הם מהירי.