סערה רומנטית: שליחת ארה"ב ללבנון התאהבה במיליארדר מקומי

מורגן אורטגוס, השליחה המיוחדת של ארצות הברית למזרח התיכון, מנהלת קשר רומנטי מזה כמה חודשים עם טייקון לבנוני • בעקבות הקשר, היא התגרשה מבעלה היהודי, לאחר שהתגיירה כדי להתחתן עימו

השליחה המיוחדת של נשיא ארצות הברית למזרח התיכון, מורגן אורטגוס, היא אחת הנשים המשפיעות במזרח התיכון. לאחרונה היא עומדת במרכזו של משולש יחסים סוער, ולא מדובר במשולש היחסים של ארצות הברית עם ישראל ולבנון.

עיתון ה"דיילי מייל" הבריטי חשף כי החל מחודש נובמבר האחרון, אורטגוס נפרדה מבעלה היהודי, ג'ונתן ויינברגר, וממסמכי הגירושין עולה כי היא עברה הלאה - הישר לזרועותיו של אנטואן סחנאווי, איש כספים ומפיק סרטים לבנוני, העומד בראש אימפריית בנקאות החולשת על לבנון, קפריסין ומונקו.

אורטגוס, אשר התגיירה כחלק מנישואיה, לא התביישה ביהדותה גם בלב ביירות, ואף צולמה על ידי התקשורת הערבית כאשר היא עונדת שרשרת מגן דוד בפגישה עם נשיא לבנון

הרמז הראשון לקשר נחשף ברשתות החברתיות, שם צצה קבלה מסתורית לרכישת תכשיטים יוקרתיים הנושאת את שמה של אורטגוס ואת שמו של סחנאווי. השמועות על הסתבכות עם הממשל לא איחרו לבוא, אך מקורות בסביבתה מתעקשים כי אורטגוס דיווחה על הקשר בזמן, ולכן עומדת בכל כללי האתיקה.

