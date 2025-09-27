שנה לחיסול: חיזבאללה פרסם את התמונה האחרונה של נסראללה

שנה לאחר חיסולו על ידי ישראל: רשת אל מיאדין הלבנונית פרסמה היום (שבת) את תמונתו האחרונה של מזכ"ל הארגון לשעבר, חסן נסראללה. בתיעוד החריג, הוא נראה יושב בחדר המבצעים של הארגון, כאשר מאחוריו - מפת ארץ ישראל. על פי הדיווח, התמונה צולמה מספר ימים לפני חיסולו.

נשיא לבנון ג'וזף עאון מסר בהצהרה לציון המועד: "אפשר להשיג נאמנות לקורבנות רק באמצעות אחדות העמדה וההתלכדות סביב פרויקט של מדינה חזקה, צודקת ומאוחדת. שיהיה יום השנה הכואב הזה רגע של אחדות וחיזוק האמונה שלבנון יכולה להינצל רק באמצעות מדינה אחת, צבא אחד ומוסדות חוקתיים המגנים על הריבונות ומגנים על הכבוד".

נסראללה חוסל על ידי ישראל בדיוק לפני שנה במטה הארגון בדאחייה שבביירות,באמצעות תקיפות עזות של צה"ל . הוא חוסל בשעות אחר הצהריים, כשמטוסי חיל האוויר הטילו 83 טון של פצצות על מרכז הפיקוד של חיזבאללה, בעומק האדמה.